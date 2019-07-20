В Волгоградской области пенсионерка снова пострадала из-за «МММ»





Потери, понесенные некоторое время назад от деятельности финансовой пирамиды «МММ», захотела компенсировать 70-летняя волжанка и снова лишилась своих сбережений. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пенсионерка отдала мошенникам 611 тысяч рублей. Неизвестный позвонил женщине по телефону и предложил помощь в возвращении денег, вложенных когда-то в «МММ». Для этого необходимо было всего лишь оплатить комиссию и услуги специалистов, что пенсионерка и сделала. Женщина оформила кредит и заняла у знакомых более полумиллиона рублей, которые вместе со своими денежными средствами перевела на счет мошенников.



