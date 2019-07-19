Происшествия 19.07.2019 16:48
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19.07.2019 16:48
Четыре человека, в том числе двое детей, сегодня попали в больницу после ДТП в Октябрьском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, на 100 километре дороги “Волгоград-Котельниково” столкнулись “Лада Гранта”, которой управлял 42-летний житель Чебоксар, и “Renault Symbol”, под управлением 44-летнего автолюбителя из Астрахани. При столкновении получили травмы водитель “Renault” и двое его пассажиров - женщина 44 лет и восьмилетний мальчик. Пострадал и 16-летний пассажир “Лады”. Информация о ДТП уточняется.
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