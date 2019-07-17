Происшествия 17.07.2019 15:53
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17.07.2019 15:53
Водитель японского кроссовера погиб сегодня днем в автоаварии в Суровикинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня на 126 километре дороги “Волгоград - Каменск-Шахтинский” столкнулись “Nissan Qashqai” и фура “Scania”. 41-летний водитель “Nissan” выехал на встречную полосу и врезался в грузовик с полуприцепом из Томской области. От удара его машину отбросило в сторону и она перевернулась. Автомобилист погиб от полученных травм в машине. Сейчас на месте ДТП работают экипажи ГИБДД. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
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