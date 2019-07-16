Политика

Спикера Волгоградской облдумы в Петербурге ждут сенаторы России и Беларуси

Политика 16.07.2019 20:43
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16.07.2019 20:43



Сегодня председатель Волгоградской областной думы вылетел в Санкт-Петербург для участия в VI Форуме регионов России и Беларуси. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в регпарламенте. Организатором мероприятия выступают Советы Федерации двух государств.  Круглые столы, тематические секции будут проходить в течение двух дней – 17 и 18 июля. На площадках форума его участники, а это представители заксобраний регионов обоих государств, обсудят вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия территорий, развития туристической отрасли и экономической безопасности. Николай Семисотов примет участие в дискуссии по вопросу налаживая сотрудничества сторон в целях укрепления Союзного государства.
18 июля в Таврическом дворце состоится встреча председателя СовФеда Валентины Матвиенко со своим белорусским коллегой, руководителем Сената Михаилом Мясниковичем. После чего начнется пленарное заседание форума.
Беларусь является одним из ключевых экономических партнеров Волгоградской области. Между регионом и республикой действуют соглашения о сотрудничестве. По итогам 2018 года Беларусь заняла шестое место из 114 стран – внешнеторговых контрагентов Волгоградской области  - по объёму внешней и взаимной торговли.
Напомним, сегодня стало известно о том, что спикер Волгоградской облдумы Николай Семисотов может стать сенатором от исполнительной власти региона. Губернатор Андрей Бочаров, участвующий в выборах главы региона, включил Николая Семисотова в список из трех человек, один из которых в случае его победы 8 сентября станет членом верхней палаты парламента страны.

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