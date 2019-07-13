Происшествия

В Волгоградской области иномарка из Саратова вылетела с дороги, трое человек в больнице

Происшествия 13.07.2019 11:23
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13.07.2019 11:23


Три человека пострадали из-за неудавшегося маневра в исполнении автолюбительницы из Саратовской области. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне утром на 139 километре автодороги “Волгоград-Сальск”. По предварительным данным, 54-летняя автоледи при обгоне не справилась с управлением “Renault Duster”. Кроссовер вылетел с дороги, врезался в столб и опрокинулся. Травмы получила сама женщина-водитель и ее спутники - мужчина 57 и женщина 56 лет. Пострадавшие госпитализированы. 

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