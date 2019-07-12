Происшествия 12.07.2019 17:50
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12.07.2019 17:50
Сегодня утром ведущий инженер одного из подразделений АО "ВМК "Красный Октябрь" стал жертвой нападения неизвестных. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе предприятия. По имеющимся сведениям, около 06:45, когда мужчина вышел из дома на работу, на него набросились двое неизвестных в масках и спортивных костюмах. Они избили его металлическими предметами, а затем сбежали. На место происшествия сразу вызвали полицию. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству подтвердили факт нападения, однако уточнили, что мужчина поступил в больницу с легкими травмами и после осмотра от госпитализации отказался. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ - “Нанесение лёгкого вреда здоровью”. Проводятся оперативные действия и следственные мероприятия, направленные на раскрытие преступления. Также известно, что нападающие жертве не угрожали и претензий не высказывали.
По мнению коллег, причиной нападения могла стать профессиональная деятельность инженера. Долгое время на предприятии он отвечал за качество приемки металлолома. Около месяца назад он перевелся в другое подразделение. Сотрудники завода не исключают, что он пострадал из-за того, что не желал участвовать в сомнительной схеме работы. "Долгое время на предприятии приемка металлолома велась, в том числе, в обход существующих норм и правил. Это негативно отражалось на качестве принимаемого сырья и производственном процессе в целом", - сообщили информагентству в пресс-службе.
Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.
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