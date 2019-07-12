Экология 12.07.2019 12:29
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12.07.2019 12:29
Уголовное дело о порче земли в Тракторозаводском районе возбуждено в Волгограде после проверки прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в апреле текущего года был установлен факт поражения химическим веществом грунта площадью более гектара на земельном участке, расположенном в 700 метрах от поселка Заречный. По результатам аналитического контроля химического состава почвы по отобранным образцам установлено превышение в десятки раз концентрации загрязняющих веществ (хром, хлорид-ион, сульфат-ион). Отмечается, что в результате почве, как объекту охраны окружающей среды, животному и растительному миру, причинен ущерб на сумму более 23 миллионов рублей. Дело возбуждено по факту загрязнения по ч.1 ст.254 УК РФ (порча земли).
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