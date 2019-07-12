В Волгограде на пожаре погиб мужчина

Происшествия 12.07.2019 09:31
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12.07.2019 09:31
Пожар, вспыхнувший сегодня утром в Краснооктябрьском районе, унес жизнь человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, возгорание произошло в пятиэтажном доме по улице Штеменко. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 07:40. На место выехали расчёты пожарно-спасательной части №2. Оказалось, что в одной из квартир загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Справились с огненной стихией бойцы МЧС довольно быстро - в 08:12 пожар уже ликвидировали.
Однако по данным, полученным информагентством в экстренных службах региона, огонь унес жизнь 65-летнего мужчины.
Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной беды. Огнеборцы напоминают о необходимости соблюдения всех правил пожарной безопасности. Ведь простая небрежность может привести к самым трагическим последствиям.
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