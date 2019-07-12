Члены комитета Госдумы по охране здоровья спешат в Волгоградский онкодиспансер

Здравоохранение 12.07.2019 05:22
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12.07.2019 05:22
Сегодня, 12 июля, на базе Волгоградского областного онкологического диспансера пройдет выездное заседание профильного комитета Госдумы РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, совещание пройдет под руководством председателя комитета по охране здоровья, депутата Госдумы Дмитрия Морозова с участием представителей исполнительной власти региона и руководителей местных учреждений здравоохранения. В ходе встречи будет обсуждаться, в том числе, развитие системы экстренной помощи с учетом положительного опыта больницы скорой помощи Волгограда №25. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в учреждении провели комплексный ремонт, закупили высококлассное оборудование, построили вертолетную площадку, с которой в случае экстренной необходимости осуществляет вылеты за тяжелыми больными вертолет «Ансат».
Весной текущего года работников «Скорой помощи» обеспечили новыми зимними и летними комплектами формы. Всего в регионе трудятся свыше 1700 фельдшеров неотложек, каждый из которых получил новую одежду. Также в целях безопасности для сотрудников «Скорой помощи» впервые были закуплены нагрудные видеорегистраторы. За последние три года серьезное обновление также получил парк машин «Скорой помощи».
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