Члены комитета Госдумы по охране здоровья спешат в Волгоградский онкодиспансер





Сегодня, 12 июля, на базе Волгоградского областного онкологического диспансера пройдет выездное заседание профильного комитета Госдумы РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, совещание пройдет под руководством председателя комитета по охране здоровья, депутата Госдумы Дмитрия Морозова с участием представителей исполнительной власти региона и руководителей местных учреждений здравоохранения. В ходе встречи будет обсуждаться, в том числе, развитие системы экстренной помощи с учетом положительного опыта больницы скорой помощи Волгограда №25. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в учреждении провели комплексный ремонт, закупили высококлассное оборудование, построили вертолетную площадку, с которой в случае экстренной необходимости осуществляет вылеты за тяжелыми больными вертолет «Ансат».

Весной текущего года работников «Скорой помощи» обеспечили новыми зимними и летними комплектами формы. Всего в регионе трудятся свыше 1700 фельдшеров неотложек, каждый из которых получил новую одежду. Также в целях безопасности для сотрудников «Скорой помощи» впервые были закуплены нагрудные видеорегистраторы. За последние три года серьезное обновление также получил парк машин «Скорой помощи».



