Происшествия

Лжевнук из Новосибирска выманил деньги у пенсионера из Волгоградской области

Происшествия 11.07.2019 12:25
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11.07.2019 12:25


Желание помочь родному внуку обернулось для пожилого жителя Михайловки финансовыми потерями. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, жертвой телефонных мошенников стал 79-летний пенсионер. Накануне кто-то позвонил мужчине  на сотовый телефон и назвался его внуком. “Внук” рассказал, что по его вине в драке пострадал человек и, чтобы “замять” вопрос с возбуждением уголовного дела, нужны 10 тысяч рублей. Деньги пожилой человек передал подъехавшему к его дому таксисту. После этого пенсионер решил сам позвонить внуку и сказать, что вскоре тот получит деньги. Дозвонившись до родственника, мужчина понял, что стал жертвой обмана - его внук сказал, что ни в какие неприятности не попадал и денег у деда не просил. 
Полицейские быстро вышли на след 37-летнего местного жителя, занимающегося извозом, который забирал деньги у потерпевшего. Таксист рассказал, что неизвестный клиент попросил заехать за деньгами и перевести их на расчетный счет. Выяснилось также, что звонок пенсионеру поступил из Новосибирской области.  
Сотрудники полиции напоминают волгоградцам и жителям области, что необходимо быть предельно внимательными, когда им поступают подобные звонки - по этой схеме работают мошенники. На вооружении злоумышленников есть спецтехника, которая позволяет подделать голос человека. Стражи порядка рекомендуют в таких случаях сохранять спокойствие, нужно сказать позвонившему, что сможете собрать нужную сумму, далее стоит связаться с родственниками и убедившись, что у них все в порядке, звонить в полицию.

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