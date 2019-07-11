



«Нас встретили на границе с Воронежской областью и сопроводили в город - герой Волгоград практически как кортеж президента», - участники организованной корейскими общественными организациями международной экспедиции «Зов предков» остались в восторге от красивого, по их словам, приема, устроенного сотрудниками ГИБДД Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», о целях и задачах автопробега, а также о ярких впечатлениях, организаторы международной экспедиции рассказали сегодня на пресс-конференции. Автопробег «Зов предков», следующий из Москвы на территорию Корейского полуострова, является примером народной дипломатии. Интернациональная команда участников из России, Южной Кореи, КНДР, Италии и Германии намерена внести свой вклад в дело укрепления дружбы между народами. Основу экспедиции составляют корейцы, проживающие в Москве.





Сегодня во время пресс-конференции представители Волгоградской области и гости обменялись подарками и сувенирами. Например, участники автопробега получили энциклопедию «Сталинградская битва» и наборы открыток с видами Волгограда. Особый национальный колорит на пресс-конференции создали девушки из местной студии корейского танца.





Автопробег «Зов предков» продлится в течение 2-х месяцев. Протяженность маршрута - более 25 тысяч километров. Из Волгограда «народные дипломаты» отправятся в Калмыкию, далее их путь будет лежать через Казахстан, Узбекистан, Монголию, Китай, Пхеньян и Сеул. В долгой дороге участники экспедиции намерены испытать на себе все прелести подобных путешествий - ночевать в палатках, питаться растворимой лапшой, но при этом познавать мир, заводить новых друзей и знакомиться с корейцами, живущими на разных территориях. Событием, символизирующим мечту об объединении Южной и Северной Кореи должно стать пересечение 38-й параллели на границе между КНДР и Республикой Корея.



