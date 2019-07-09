Происшествия

Следователи выясняют причины смертельного пожара в Волжском

Происшествия 09.07.2019 17:56
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09.07.2019 17:56


Молодая женщина, пострадавшая сегодня при пожаре в Волжском, скончалась в больнице, а за жизнь ее годовалой дочери продолжают бороться врачи. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
Напомним, ЧП случилось сегодня утром в одной из деревянных двухэтажек на улице имени 19-го Партсъезда. В квартире загорелись домашние вещи, а в подъезде огонь охватил часть обшивки стены. В больницу доставили пенсионерку, ее 20-летнюю дочку и годовалую внучку. Несмотря на усилия медиков спасти 20-летнюю волжанку не удалось. Сейчас они борются за жизнь ребенка. У девочки и ее бабушки диагностировали отравление угарным газом. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии - проводится доследственная проверка. По предварительным данным, очаг возгорания был в подъезде дома, и огонь отрезал жильцов от выхода. 

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