В Волгограде вскрыли факт хищения управляющей компанией 2,3 млн рублей

Происшествия 09.07.2019 14:17
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09.07.2019 14:17
Деньги за поставленную тепловую энергию в сумме 2,3 миллиона рублей похитила управляющая компания в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, данный факт был вскрыт в ходе прокурорской проверки с участием сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по г. Волгограду. Материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в крупном размере.
Надзорное ведомство не сообщает название управляющей компании. Известно лишь, что данная УК в октябре 2015 года перечислила подконтрольной коммерческой организации 2,3 млн рублей, фактически предназначенных МУП "ВКХ" за поставленную тепловую энергию. В качестве обоснования подобного платежа было приобщено письмо, в котором якобы МУП "ВКХ" просило перевести данную сумму соответствующей организации.
Однако при проведении проверки выяснилось, что никакого письма о переводе денежных средств сторонней организации не направлялось, а сама организация создавалась через подставное лицо без цели ведения предпринимательской деятельности.
Расследование уголовного дела проводится СУ УМВД России по г.Волгограду.
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