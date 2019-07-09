В Волгоградской области полицейских дважды за сутки поднимали по тревоге для поиска подростков

Происшествия 09.07.2019 14:27
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09.07.2019 14:27
Сотрудники полиции Волгоградской области за последние сутки отыскали двоих подростков, о пропаже которых заявили родители, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, сегодня в отдел полиции обратилась 40-летняя жительница Краснослободска с сообщением о том, что её 13-летний сын накануне ушел гулять и до настоящего времени не вернулся. По сигналу «Сбор» был поднят весь личный состав отдела МВД по Среднеахтубинскому району. Ребенок был обнаружен в пяти километрах от своего дома – на берегу реки. Пятиклассник пояснил, что он гостил у друга, а вечером пошел домой, но по дороге решил прогуляться до дачного посёлка. Там он встретил знакомых, у которых переночевал, а утром пошел на реку. Сотрудники полиции доставили ребенка домой. Еще один случай произошел в Волжском. Сегодня в дневное время сотрудники полиции обнаружили 13-летнего подростка, ушедшего из дома еще 6 июня. Выяснилось, что мальчик неоднократно покидал дом и бродяжничал, но родители сами находили его. Однако в этот раз самостоятельные поиски ребенка успехом не увенчались, и мать обратилась в полицию за помощью. Ребенок возвращен в семью.
В полиции подчеркивают, что каждое заявление родителей о пропаже ребенка расценивается сотрудниками полиции как чрезвычайное происшествие. Независимо от времени суток по тревоге поднимается весь личный состав подразделений и формируются поисковые группы.
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