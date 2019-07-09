Два обновлённых офиса Сбербанка открылись в Волгоградской области

Экономика 09.07.2019 12:33
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09.07.2019 12:33
Сбербанк продолжает программу переформатирования филиальной сети в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в июле обновленные офисы открылись в станице Нехаевская и городе Николаевск.
В г. Николаевск новый офис располагается по адресу ул. Октябрьская,12. Сюда филиал Сбербанка переехал с ул. Шевченко, 11.
Жители станицы Нихаевской могут получить весь спектр банковских услуг в офисе по адресу ул. Ленина, 53. Филиал возобновил работу после переформатирования. Теперь совершать банковские операции станет еще комфортнее.
В новых офисах представлены все виды продуктов и услуг для физических лиц, предусмотрены электронные очереди, безбарьерные зоны обслуживания, позволяющие специалисту банка свободно общаться с клиентом. А удобные терминалы и банкоматы в зонах самообслуживания позволяют совершать большинство банковских операций самостоятельно 24 часа в сутки.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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