Два обновлённых офиса Сбербанка открылись в Волгоградской области





Сбербанк продолжает программу переформатирования филиальной сети в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в июле обновленные офисы открылись в станице Нехаевская и городе Николаевск.

В г. Николаевск новый офис располагается по адресу ул. Октябрьская,12. Сюда филиал Сбербанка переехал с ул. Шевченко, 11.

Жители станицы Нихаевской могут получить весь спектр банковских услуг в офисе по адресу ул. Ленина, 53. Филиал возобновил работу после переформатирования. Теперь совершать банковские операции станет еще комфортнее.

В новых офисах представлены все виды продуктов и услуг для физических лиц, предусмотрены электронные очереди, безбарьерные зоны обслуживания, позволяющие специалисту банка свободно общаться с клиентом. А удобные терминалы и банкоматы в зонах самообслуживания позволяют совершать большинство банковских операций самостоятельно 24 часа в сутки.





ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.



