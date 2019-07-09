Экономика 09.07.2019 12:05
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09.07.2019 12:05
Росстандарт включил в справочник по наилучшим доступным технологиям (НДТ) хлористый магний (бишофит), который волгоградский «КАУСТИК» успешно реализует российским потребителям как современное эффективное средство пылеподавления и антисмерзания грузов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия.
Физические свойства бишофита, который ещё с 80-х годов прошлого века добывается в непосредственной близости от промплощадки «КАУСТИКа», позволяют ему активно впитывать влагу с поверхности сыпучих грузов, предотвращая их смерзание. Кроме этого, раствор бишофита связывает мельчайшие частицы обрабатываемых материалов в достаточно прочную, устойчивую корку, препятствующую образованию пыли. Благодаря этому хлористый магний применяется для снижения пыления угля и других сыпучих грузов во время их хранения, перевалки и транспортировки, а также в местах добычи различных материалов.
В настоящее время среди потребителей АО «КАУСТИК», использующих бишофит для пылеподавления, - крупные угледобывающие компании и предприятия по добыче щебня, руд и других сыпучих грузов в Новосибирской, Кемеровской областях и в Якутии. А применение раствора хлористого магния морскими терминалами Новороссийска и Находки позволяет оперативно решать проблему негативного воздействия угольной пыли на окружающую среду.
Работа по созданию информационно-технических справочников по НДТ проводится по решению Правительства РФ и направлена на постепенный перевод промышленных предприятий страны на наилучшие доступные технологии, соответствующие современным требованиям экологической безопасности.
Напомним, еще в 2016 году Росстандарт утвердил информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям в сфере производства оксида, гидроксида магния и бишофита, которые выпускаются на промышленной площадке волгоградского «КАУСТИКа». Включение бишофита в качестве средства пылеподавления в новый справочник по НДТ этого года открывает более широкие возможности его применения в различных отраслях экономики с целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.
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