



Росстандарт включил в справочник по наилучшим доступным технологиям (НДТ) хлористый магний (бишофит), который волгоградский «КАУСТИК» успешно реализует российским потребителям как современное эффективное средство пылеподавления и антисмерзания грузов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия.

Физические свойства бишофита, который ещё с 80-х годов прошлого века добывается в непосредственной близости от промплощадки «КАУСТИКа», позволяют ему активно впитывать влагу с поверхности сыпучих грузов, предотвращая их смерзание. Кроме этого, раствор бишофита связывает мельчайшие частицы обрабатываемых материалов в достаточно прочную, устойчивую корку, препятствующую образованию пыли. Благодаря этому хлористый магний применяется для снижения пыления угля и других сыпучих грузов во время их хранения, перевалки и транспортировки, а также в местах добычи различных материалов.





В настоящее время среди потребителей АО «КАУСТИК», использующих бишофит для пылеподавления, - крупные угледобывающие компании и предприятия по добыче щебня, руд и других сыпучих грузов в Новосибирской, Кемеровской областях и в Якутии. А применение раствора хлористого магния морскими терминалами Новороссийска и Находки позволяет оперативно решать проблему негативного воздействия угольной пыли на окружающую среду.

Работа по созданию информационно-технических справочников по НДТ проводится по решению Правительства РФ и направлена на постепенный перевод промышленных предприятий страны на наилучшие доступные технологии, соответствующие современным требованиям экологической безопасности.