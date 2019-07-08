Сбежавшие из спецшколы в Волгоградской области подростки угнали два автомобиля

Происшествия 08.07.2019 12:55
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08.07.2019 12:55
Задержаны двое подростков, сбежавших из школы закрытого типа в Октябрьском районе. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, о побеге двоих 15-летних мальчишек накануне сообщил директор школы. По решению суда мальчишек направили в спецшколу за кражи и мошенничество. Теперь их подозревают еще и в угоне двух легковых автомобилей.
Известно, что в Октябрьском и Котельниковском районах были угнаны “ВАЗ” десятой модели и “Волга”. Машины местных жителей стояли рядом с их домами, а ключи были в замках зажигания. “Десятку” из Октябрьского района нашли брошенной в Котельниковском районе, а неподалеку обнаружили и “Волгу”. Вскоре задержали и сбежавших подростков. По словам ребят, они просто не дождались каникул и решили сбежать из школы, чтобы погулять. Когда они нашли незапертую легковушку, то решили ее угнать и покататься по трассе. Когда у них стало заканчиваться топливо, они заехали в одно из сёл Котельниковского района и там сменили автомобиль.
Собранные стражами порядка материалы переданы в региональный СУ СК для проведения проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела.
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