Происшествия

Местный "кулибин" насмерть разбился на самодельном трицикле под Волгоградом

Происшествия 07.07.2019 10:20
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07.07.2019 10:20


Авария унесла жизнь молодого мужчины, ехавшего на самодельном транспорте. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в Городищенском районе. По предварительным данным, 29-летний мужчина ехал на самодельном трехколесном транспорте  по грунтовой дороге вдоль оросительного канала в сторону поселка Аэропорт. В какой-то момент он не справился с управлением самодельной мототехникой. Транспорт перевернулся, водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован. Однако, несмотря на усилия врачей, пациент скончался в больнице. Известно, что транспортное средство не было зарегистрировано. 

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