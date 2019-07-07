Экология

В Росводресурсах предупредили о нештатных ситуациях в Волгоградской области из-за маловодья

Экология 06.07.2019 18:09
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06.07.2019 18:09


Неутешительный прогноз выдали в федеральном агентстве Росводресурсы по поводу отраслей экономики регионов, расположенных в бассейне реки Волга. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, в настоящий момент водохранилища, расположенные в районе Нижней Волги, наполнены на 88% от полезного объема. Однако ситуация может еще больше ухудшиться. Так, Росгидромет уже проинформировал федеральное агентство о  прогнозируемом низком притоке воды в большинство водохранилищ Волжско-Камского каскада в июле и 3 квартале текущего года. Так, ожидается, что приток воды будет  на 20-60% ниже нормы.
Учитывая прогноз Росгидромета,  в ведомстве отметили необходимость незамедлительного планирования и принятия мер Росморречфлотом, Росрыболовством и субъектами Российской Федерации, направленных на предотвращение нештатных ситуаций на лимитирующих судоходство участках внутренних водных путей, объектах рыборазведения и водообеспечения населения.
Между тем, как сообщают читатели ИА «Высота 102», в Волго-Ахтубинской пойме водоемы пересыхают на глазах. «Рыбы нет, все обмелело», - рассказывают жители Волгоградской области. Такая же печальная ситуация и на Дону. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что еще в июне жители некоторых населенных пунктов Среднеахутбинского района стали испытывать проблемы с питьевой водой. В администрации Волгоградской области заявляли, что в случае возникновения критических ситуаций приступят к подкачке воды в пойму. 

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