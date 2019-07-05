Происшествия

В Волгоградской области в пункте приема металла прогремел взрыв, погиб рабочий

Происшествия 05.07.2019 16:01
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05.07.2019 16:01


Попытка снять детали из цветного металла с емкости,  в которой содержался газ, закончились гибелью камышанина. Как рассказал ИА “Высота 102” руководитель СО по городу Камышин СУ СК России по Волгоградской области  Сергей Наумов, ЧП случилось сегодня на улице Нижней в пункте приёма металлолома. По предварительным данным, рабочий стал срезать газосваркой  деталь  с горловины газового бака, тогда произошло возгорание. Мужчина получил сильнейшие ожоги и был госпитализирован. Площадь ожогов  составила 100% поверхности тела. Спасти врачам его не удалось. Сейчас на месте происшествия  работают следователи. Они выясняют все обстоятельства случившегося. Уже известно, что рабочий не был официально трудоустроен. По результатам  проверки будет принято процессуальное решение.

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