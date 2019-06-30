Пенсионерка сгорела в своем доме в Волгоградской области





Пожилая женщина погибла во время пожара в частном доме. Как сегодня рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, ЧП случилось в станице Аржановская Алексеевского района. Накануне в 19:45 дежурному сообщили, что загорелся кирпичный дом площадью около 30 квадратных метров. На место прибыли бойцы пожарно-спасательной части №81. В одной из комнат дома загорелись домашние вещи. Пламя потушили к десяти часам вечера. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.

По сведениям, полученным информагнетством из источников в экстренных службах региона, огонь унес жизнь находившейся в доме 80-летней женщины.



