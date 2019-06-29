В Волгоградской области на пост губернатора претендуют уже четверо человек





Сегодня еще двое человек заявили о намерении участвовать в выборах губернатора Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избиркома региона, документы о выдвижении предоставили кандидаты от ЛДПР и Российской партии пенсионеров за справедливость. От «пенсионеров» баллотируется депутат облдумы, избранный от «Единой России», Эдуард Давыдовский. Либерал-демократов представляет Владимир Рублев.

Всего на сегодняшний день выдвинуто четыре кандидата на пост главы региона. Ранее о выдвижении от «ЕР» заявил действующий губернатор Андрей Бочаров. Кандидат от КПРФ – секретарь обкома Алексей Буров.

Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Документы на выдвижение от кандидатов облизбирком принимает до 18:00 6 июля. Для регистрации кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр, то есть собрать подписи 5% депутатов представительных органов.

Фото: ikvo.ru