Экономика

Колбаса раздора: Управление делами Президента РФ требует с «Волжского мясокомбината» 5 млн рублей

Экономика 28.06.2019 15:43
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28.06.2019 15:43


Подведомственное Управлению Президента РФ предприятие требует взыскать с «Волжского мясокомбината» 5 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» считает, что у него украли одноименный товарный знак. Тогда как мясокомбинат выпускает сервелат под таким же гордым названием - "Кремлевский".
Договор на использование марки между сторонами заключен не был. Следовательно, по мнению истца, изготовление и продажа колбасного изделия с гордым именем «Кремлевский» является нарушением его исключительных прав. За это деяние структура Управления Президента России просит с  мясокомбината круглую денежную сумму.
Судебное заседание назначено на начало июля.

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