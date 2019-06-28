Экономика 28.06.2019 12:27 Реклама
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28.06.2019 12:27
Программа лояльности Сбербанка получила пять наград на ежегодном вручении премии Loyalty Awards Russia. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, эта премия выявляет лучших профессионалов рынка маркетинга лояльности России и стран СНГ. Ее организаторы — сообщество специалистов в области маркетинга, информационных технологий и инноваций (RuMarTech) и отраслевой специализированный портал «Библиотека лояльности».
Премия вручается в 25 номинациях, связанных как с банковской, так и с ритейловой лояльностью. Всего на конкурс в этом году было подано 132 проекта от 92 различных компаний. Среди участников в номинациях, связанных с финансами, были Почта Банк, МТС Банк, Банк Открытие.
«Спасибо от Сбербанка» получила Гран-при Loyalty Awards Russia за реализацию проекта «Уровни привилегий». Обладателем этой награды бонусная программа стала во второй раз.
Также «Спасибо от Сбербанка» получила премии в номинациях «Лучшая программа лояльности финансовых институтов» и «Лучшая коалиционная программа лояльности». Проект «Империя Спасибо» был отмечен как «Геймификация года — лучшая программа лояльности с использованием игровых техник». Роман Синенко, директор по маркетингу программы был отмечен в номинации «Профессионал года».
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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