Пульс бизнеса в смартфоне: как следить за продажами через ОФД





Инструменты анализа продаж теперь доступны каждому предпринимателю, кто работает с онлайн-кассами и ОФД. Такие данные, как «фитнес-браслет», помогают отслеживать пульс бизнеса в онлайн-режиме. Как подключенный к кассе ОФД помогает держать бизнес в тонусе, читателям ИА «Высота 102» рассказали разработчики «Платформы ОФД».

Анализировать бизнес в личном кабинете ОФД

ОФД уже более 2-х лет круглосуточно получают информацию с онлайн-касс по всей России. Например, «Платформа ОФД» обрабатывает данные каждой 4-й кассы стране. За это время накоплены огромный экспертный опыт, благодаря которому развивались аналитические инструменты. Они доступны в личном кабинете клиента «Платформы ОФД».

аналитического кабинета достигается за счет удобных, интуитивно понятных графиков, карт c разными показателями работы торговой точки. На экране компьютера можно разместить одновременно необходимое количество таких «виджетов» и отслеживать сразу несколько показателей, видеть их зависимость. Наглядностьдостигается за счет удобных, интуитивно понятных графиков, карт c разными показателями работы торговой точки. На экране компьютера можно разместить одновременно необходимое количество таких «виджетов» и отслеживать сразу несколько показателей, видеть их зависимость.

Видеть выручку в реальном времени

скачать в AppStore и в скором времени в Google Play. Одна из основных метрик – выручка организации. Клиент может анализировать рост выручки к началу операционных суток, календарной недели и месяца, бухгалтерского квартала. Можно узнать о соотношении покупок за наличные, к покупкам «по безналу», а также соотношение количества пробитых чеков к среднему чеку за нужный период. Это очень удобно для пользователей мобильного приложения, которое можнои в скором времени в Google Play.

Контролировать работу касс

Владельцам касс важно оценивать и состояние каждого терминала. ОФД дает возможность следить за активностью работы ККТ: какие устройства требуют оплаты, достаточно ли памяти фискального накопителя, когда наступит дата его замены.

Знать динамику продаж и средний чек

Анализ интересен, когда есть сравнение разных периодов. Отдельный график покажет, в какие дни работы торговой точки было совершено больше продаж, а в какие меньше, и как менялся средний чек покупок. Это помогает понять, когда и какие инструменты привлечения клиентов в магазине работали лучше. На этой основе далее можно планировать маркетинговые активности, оценивать качество работы продавцов и кассиров.

Оптимизировать закупки и логистику

С помощью рейтинговых показателей предприниматель видит, какие товары генерируют наибольшую выручку за последнюю неделю или месяц. Таким образом можно оптимизировать закупки, логистику, акцентировать внимание на категориях с высоким спросом. Показатель особенно полезен для координации работы мерчендайзеров, при размещении товаров с различной маржинальностью по периметру торговой точки.

Контролировать каналы поступления деньги

Одно из пожеланий бизнеса – видеть, откуда в организацию поступают средства. Это наглядно показывают графики с типами оплат: наличные, безналичные поступления (банковские карты), авансовые и кредитные платежи, встречные представления. Показатель важен как руководителям, так и бухгалтерам.

Работать с маркированными товарами

Личный кабинет полностью готов к работе и с аналитикой по продажам маркированных товаров. Поскольку специфика работы с маркировкой отличается от классических продаж через онлайн-кассу, был создан специальный раздел со значком кода DataMatrix вверху экрана. В этом разделе продавцы маркированной продукции могут и зарегистрироваться в системе «Честный знак», и отслеживать статус передачи данных оператору маркировки. Программа распознает чеки с кодом маркировки, автоматически рассчитывает их количество и отправляет их по назначению.

Анализировать работу сети

Для владельцев сетей, в личном кабинете есть отдельные аналитические инструменты. Например, возможность сравнивать показатели работы отдельного магазина со всей сетью. Также им доступен удобный и наглядный поиск торговых точек и мониторинг касс на интерактивной карте. После вывода всех доступных касс на карте, пользователь одним кликом по нужному терминалу получает аналитическую информацию.

Просто. Понятно. Эффективно

Все показатели интуитивно понятны и не требуют от предпринимателя какой-либо аналитической подготовки. Пользуясь аналитическими инструментами личного кабинета «Платформа ОФД», можно оперативно решать проблемные моменты работы торговой точки, наращивать продажи и успешно конкурировать. Главное, все это доступно в смартфоне.



