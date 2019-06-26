Происшествия

В Волгограде утонули двое детей

Происшествия 26.06.2019 18:48
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26.06.2019 18:48


Один ребенок погиб и один госпитализирован сегодня в результате ЧП в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, около пяти часов вечера на пляже в поселке Нижний Тракторный утонули двое детей. 11-летняя девочка погибла, медики констатировали смерть, когда ее извлекли из воды. 10-летний мальчик госпитализирован  с диагнозом "Неполное утопление". За его жизнь и здоровье борются врачи БСМП № 7.

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