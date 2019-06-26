Водитель-"шахматист" из Астрахани пострадал в ДТП с грузовиком под Волгоградом

Происшествия 26.06.2019 09:56
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26.06.2019 09:56
Водитель из Астраханской области и его пассажирка получили травмы при автоаварии в Волжском. Об этом ИА “Высота 102” сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. Накануне днем на улице Севастопольской столкнулись “Opel Astra” и большегруз “МАЗ”. По предварительной информации, 32-летний астраханец, водитель легковушки, перестраиваясь из ряда в ряд врезался в грузовик. Житель соседнего региона и его 30-летняя спутница госпитализированы.
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