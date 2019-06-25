Экология

Всемирно известная после ЧМ-2018 волгоградская мошкара «взяла отпуск»

Экология 25.06.2019 11:52
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25.06.2019 11:52


Массированной атаки мошкары на Волгоград этим летом не случится. Как сообщила ИА «Высота 102» завкафедрой экологии и природопользования ВолГУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Елена Иванцова, в 2019 году численность мошки в Волгоградской области гораздо ниже, чем в предшествующие годы. По словам специалиста, главным фактором, который повлиял на сокращение популяции, стал короткий паводок в низовьях Волги. 
Роль сыграли и проведенные дезинсекционные мероприятия. «Специальными препаратами были обработаны лесопарки, места массового пребывания людей, водные объекты и туристические маршруты. Наряду с метеорологическими условиями, температурным режимом водоемов – данные причины обусловили снижение численности и сокращение сроков активности кровососущей мошки», - отметила Елена Иванцова.
Мошкару на улицах Волгограда в последние дни встретить все-таки можно, но в минимальном количестве. Похоже, что все силы кровососущие насекомые истратили во время чемпионата мира по футболу и в этом году решили взять тайм-аут. По иронии судьбы, именно в прошлом году чиновники и экологи многое положили на алтарь в борьбе с этими назойливыми существами, но усилия остались безуспешными. Так, ученые ВолГУ по заказу администрации региона скрупулезно изучали стадии развития мошки. Специалисты Московской сельхозакадемии имени Тимирязева разработали несколько вариантов пропуска воды через Волгоградский гидроузел для создания благоприятной экологической обстановки в городе-герое во время ЧМ. Водоемы прошли «капитальную» санобработку, но и это не помогло. 
Мошкара успела досадить болельщикам и заодно прославиться на весь мир благодаря стараниям европейских СМИ. К примеру, газета «Daily Star» назвала волгоградскую мошку «арктическими москитами». Эти насекомые стали чуть ли не главной темой в британских таблоидах. Представитель немецкого телеканала «Ecpreco» вела репортаж с «Волгоград Арены» в москитной маске. Иностранные футбольные фанаты в беседе с журналистами ИА «Высота 102» признавались, что дискомфорт из-за «вери мач москитос» ощутили, но от радушного приема Волгограда все равно остались в восторге.

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