В Волжском невежливый водитель сбил женщину-байкера





Водитель мотоцикла получила травмы при столкновении с легковым автомобилем в Волжском. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне около половины шестого вечера на парковке у магазина на улице Оломоуцкой. По предварительным данным, 34-летний водитель “Renault Logan” выезжал с парковки и не пропустил женщину-мотоциклиста, ехавшую на “Kawasaki”. 35-летней пострадавшей медпомощь оказали на месте.

Позднее двое любителей мототехники пострадали в аварии в Краснооктябрьском районе Волгограда. По предварительной информации, мужчины катались на квадроцикле по улице Хользунова. В какой-то момент они столкнулись с ехавшей рядом “Toyota RAW 4”. Квадроциклистов госпитализировали с травмами. Известно, что мужчины отказались от прохождения медосвидетельствования. Сейчас полицейские выясняют - кто из них управлял квадроциклом в момент аварии.