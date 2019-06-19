В Волгограде школьница-велосипедистка попала под колеса “Mercedes”

Происшествия 19.06.2019 10:35
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19.06.2019 10:35
Ребенок пострадал в ДТП, случившемся в одном из дворов Дзержинского района. Об этом рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области,
По предварительным данным, 39-летняя женщина проезжала на своем “Mercedes Benz” рядом с домом №7 по улице Ангарской и сбила восьмилетнюю девочку. Известно, что школьница каталась на велосипеде и в момент ДТП ехала навстречу иномарке. Ребенка госпитализировали с травмами. Отметим, что подобное ДТП летом не редкость. Так, полторы недели назад, 8 июня, 30-летняя автолюбительница на “Ford Focus” сбила девятилетнего мальчика на велосипеде. Это произошло у дома № 397 по проспекту Ленина. Ребенок попал в больницу.
Сотрудники МВД напоминают волгоградцам о том, что школьные каникулы - это время, когда риск детского травматизма многократно увеличивается. Необходимо следить за своими детьми, рассказывать им о правилах безопасности на дороге, а также подавать пример их соблюдения.
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