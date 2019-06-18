Житель Волгоградской области украл полкилометра рельсов





К году колонии общего режима приговорил суд жителя города Петров Вал за кражу имущества “РЖД”. Об этом ИА “Высота 102” сообщили сегодня в Камышинском городском суде. Было установлено, что в сентябре прошлого года местный безработный решил украсть рельсы и сдать их на металлолом. На железнодорожной станции Петроввальская он увидел на неогороженной территории постройку, где хранились старые, но еще пригодные для использования рельсы.

Он разобрал строение и с помощью специального инструмента порезал на мелкие части рельсы общей длиной 477 метров. Их стоимость составляла около 300 тысяч рублей. Себе в помощники "металлист" взял знакомых. Но говорить им о своих преступных замыслах не стал. Украденное пытались вывезти на “КамАЗе”, но по дороге злоумышленника задержали сотрудники полиции и регионального УФСБ. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ “Кража в крупном размере”. Пока приговор в силу не вступил.