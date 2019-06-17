Расследования

В Волгограде родственники жертв трагедии на катамаране требуют компенсации с погибшего капитана

Расследования 17.06.2019 17:35
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17.06.2019 17:35


Сегодня родственники погибших на катамаране заявили о гражданских исках к Дмитрию Хахалеву, которого следствие считает виновником трагедии, произошедшей в июне прошлого года. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», таких исков – более десятка. Потерпевшие и родственники погибших подали их раньше и на сегодняшнем заседании подтвердили свои намерения взыскать компенсацию. Между тем, защитник Дмитрия Хахалева потребовал отвод судьи. Однако судья отклонила это ходатайство. Не удовлетворил суд и другое ходатайство адвоката Дмитрия Хахалева, который требовал вернуть дело на доследование. Вопрос о мере продлении или изменении меры пресечения Леониду Жданову не рассматривался.  Сейчас ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном.
Напомним, сегодня в Ворошиловском районном суде началось рассмотрение дела о гибели людей при крушении катамарана “Елань-12”. На скамье подсудимых - Леонид Жданов, владелец пристани, от которой и отправился в свой последний рейс катамаран под управлением Дмитрия Хахалева.  Жданову предъявлено обвинение по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц”.
Вторым обвиняемым является погибший владелец катамарана Дмитрий Хахалев. Его  обвиняют по статье  “Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”.  Уголовное дело в его отношении Хахалева направлено в суд по настоянию его матери. По неофициальным данным, женщина хочет добиться на суде реабилитации своего сына. Она уверена, что в момент столкновения с сухогрузом катамараном управлял кто-то из гостей. 
Напомним, вечером 11 июня прошлого года  плавучая дача-катамаран столкнулась с баржей и перевернулась. Тогда погибли 11 человек из 16 находившихся  на борту. Выяснилось, что в момент трагедии владелец судна был пьян. 

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