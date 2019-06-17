В Волгограде родственники жертв трагедии на катамаране требуют компенсации с погибшего капитана

Расследования 17.06.2019 17:35
431 0
17.06.2019 17:35
Сегодня родственники погибших на катамаране заявили о гражданских исках к Дмитрию Хахалеву, которого следствие считает виновником трагедии, произошедшей в июне прошлого года. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», таких исков – более десятка. Потерпевшие и родственники погибших подали их раньше и на сегодняшнем заседании подтвердили свои намерения взыскать компенсацию. Между тем, защитник Дмитрия Хахалева потребовал отвод судьи. Однако судья отклонила это ходатайство. Не удовлетворил суд и другое ходатайство адвоката Дмитрия Хахалева, который требовал вернуть дело на доследование. Вопрос о мере продлении или изменении меры пресечения Леониду Жданову не рассматривался. Сейчас ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном.
Напомним, сегодня в Ворошиловском районном суде началось рассмотрение дела о гибели людей при крушении катамарана “Елань-12”. На скамье подсудимых - Леонид Жданов, владелец пристани, от которой и отправился в свой последний рейс катамаран под управлением Дмитрия Хахалева. Жданову предъявлено обвинение по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц”.
Вторым обвиняемым является погибший владелец катамарана Дмитрий Хахалев. Его обвиняют по статье “Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”. Уголовное дело в его отношении Хахалева направлено в суд по настоянию его матери. По неофициальным данным, женщина хочет добиться на суде реабилитации своего сына. Она уверена, что в момент столкновения с сухогрузом катамараном управлял кто-то из гостей.
Напомним, вечером 11 июня прошлого года плавучая дача-катамаран столкнулась с баржей и перевернулась. Тогда погибли 11 человек из 16 находившихся на борту. Выяснилось, что в момент трагедии владелец судна был пьян.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2019 19:46
63804 0
12.06.2019 05:52
56756 0
10.06.2019 17:45
37602 47
В Волгограде военнослужащий отделался штрафом за публичное оскорбление сослуживца17.06.2019 16:23
Расследования 17.06.2019 16:23
522 1 Обсудить
В Волгограде суд вернул хозяевам проданную черными риэлторами квартиру17.06.2019 15:11
Расследования 17.06.2019 15:11
3574 3 Обсудить
В Волгограде задержали ограбившего пенсионерку продавца газоанализаторов17.06.2019 10:26
Расследования 17.06.2019 10:26
1097 1 Обсудить
«Неосновательно обогатились»: суд поставил точку в темной истории со светом на набережной Волгограда16.06.2019 16:17
Расследования 16.06.2019 16:17
4862 0 Обсудить
В Волгограде задержали интернет-покупателя фальшивых рублей16.06.2019 11:26
Расследования 16.06.2019 11:26
1155 0 Обсудить
В Волгограде осудили сбежавшего с военного полигона дезертира16.06.2019 07:53
Расследования 16.06.2019 07:53
2448 0 Обсудить
В Городище Волгоградской области осужденная главбух-мошенница вернет похищенное в кассу МБУ14.06.2019 15:06
Расследования 14.06.2019 15:06
5829 4 Обсудить
В Волгограде перед судом предстанут сбытчики наркотиков за биткоины13.06.2019 16:44
Расследования 13.06.2019 16:44
3045 8 Обсудить
В Волгограде прокурор озвучил сроки наказания обвиняемым во взрыве дома на проспекте Университетский13.06.2019 16:29
Расследования 13.06.2019 16:29
22230 15 Обсудить
В Волгоградской области бухгалтера СНТ судят за присвоение взносов дачников13.06.2019 11:43
Расследования 13.06.2019 11:43
4145 20 Обсудить
Адвокат помощника руководителя СКР Михаила Музраева рассказал о странностях следствия12.06.2019 05:52
Расследования 12.06.2019 05:52
56756 0 Обсудить
«Террористическая» статья: экс-глава волгоградского СК прокомментировал обвинения в свой адрес11.06.2019 21:56
Расследования 11.06.2019 21:56
14097 0 Обсудить
В СК России заявили о намерении объективно расследовать дело Михаила Музраева11.06.2019 19:26
Расследования 11.06.2019 19:26
14699 50 Обсудить
В Волгограде водителя автобуса отправили в колонию за смерть пассажирки11.06.2019 17:23
Расследования 11.06.2019 17:23
1840 1 Обсудить
В Волгограде экс-сотрудника регионального госжилнадзора будут судить за мошенничество11.06.2019 14:07
Расследования 11.06.2019 14:07
13745 14 Обсудить
Реклама