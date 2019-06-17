



В Волгоградской области пропал мужчина, который накануне купался около поселка Шуруповский Фроловского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 49-летний мужчина, житель Фролово, отдыхал на берегу водоема, известного под названием Забой. Мужчина зашел в воду и пропал. Ведутся поиски.

Забой представляет собой затопленный грунтовыми водами каменный карьер, длина которого порядка 1 километра. Это популярное место отдыха и купания у фроловчан.