В Волгограде задержали интернет-покупателя фальшивых рублей

Расследования 16.06.2019 11:26
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16.06.2019 11:26
Молодого волгоградца задержали полицейские по подозрению в хранении фальшивых денег. Как сегодня рассказали ИА "Высота 102№ в ГУ МВД России по Волгоградской области, во время обыска в квартире у 26-летнего мужчины правоохранители нашли десять поддельных двухтысячных купюр. По словам задержанного, через интернет он купил их по цене ниже номинала и собирался расплачиваться ими за покупки в торговых точках города. Теперь за такое желание "заработать" волгоградцу предстоит ответить перед законом. Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Наказание по ней может достигать восьми лет лишения свободы.
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