День России волгоградцы встретили вместе с «Ростелеком»

Телеком 13.06.2019 16:31
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13.06.2019 16:31
Более 65 тысяч волгоградцев стали зрителями масштабного праздничного музыкального мероприятия, посвященное Дню России. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба «Ростелекома», сотрудники волгоградского отделения компании внесли свою лепту в городской праздник — организовали интерактивную информационно-развлекательную площадку. Здесь любой желающий мог поучаствовать в конкурсах с призами и памятными сувенирами, а также познакомиться с услугами компании, протестировать и подключить их, узнать о действующих тарифах и акциях.
«Отличный праздник, продуманная программа, прекрасные музыкальные номера, подготовленные творческими коллективами в рамках празднования Дня России. Замечательно, когда крупные компании радуют жителей, клиентов не только услугами и продуктами, но и активно включаются в городские праздники, даря хорошее настроение», — поделилась жительница Волгограда Виктория Титова.
На площадке работала фотозона и мгновенная фотостудия, праздничное настроение волгоградцев организаторы поддержали аквагримом и воздушными шарами.
«Поддержка культурных и творческих проектов — добрая традиция компании. Это наш город, наша страна и для нас важно быть активными участниками не только экономических и бизнес-процессов, но и общественной жизни. Мы со своей стороны также участвуем в создании безопасной и комфортной городской среды, разрабатывая технологичные решения и строя инфраструктуру будущего «умных городов». Выступая партнером фестиваля и праздника, уверен, мы вносим свой вклад в преумножение культурного потенциала Волгограда», — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» в Волгограде регулярно поддерживает и реализует культурные и спортивные инициативы для населения, проводит открытые кинопоказы, лекции и мастер-классы.
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