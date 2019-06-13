День России волгоградцы встретили вместе с «Ростелеком»





Более 65 тысяч волгоградцев стали зрителями масштабного праздничного музыкального мероприятия, посвященное Дню России. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба «Ростелекома», сотрудники волгоградского отделения компании внесли свою лепту в городской праздник — организовали интерактивную информационно-развлекательную площадку. Здесь любой желающий мог поучаствовать в конкурсах с призами и памятными сувенирами, а также познакомиться с услугами компании, протестировать и подключить их, узнать о действующих тарифах и акциях.

«Отличный праздник, продуманная программа, прекрасные музыкальные номера, подготовленные творческими коллективами в рамках празднования Дня России. Замечательно, когда крупные компании радуют жителей, клиентов не только услугами и продуктами, но и активно включаются в городские праздники, даря хорошее настроение», — поделилась жительница Волгограда Виктория Титова.





На площадке работала фотозона и мгновенная фотостудия, праздничное настроение волгоградцев организаторы поддержали аквагримом и воздушными шарами.

«Поддержка культурных и творческих проектов — добрая традиция компании. Это наш город, наша страна и для нас важно быть активными участниками не только экономических и бизнес-процессов, но и общественной жизни. Мы со своей стороны также участвуем в создании безопасной и комфортной городской среды, разрабатывая технологичные решения и строя инфраструктуру будущего «умных городов». Выступая партнером фестиваля и праздника, уверен, мы вносим свой вклад в преумножение культурного потенциала Волгограда», — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» в Волгограде регулярно поддерживает и реализует культурные и спортивные инициативы для населения, проводит открытые кинопоказы, лекции и мастер-классы.



