Телеком 10.07.2024 11:47
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10.07.2024 11:47
К началу лета в Волгоградской области в три с половиной раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло число звонков, выполняемых волгоградцами с помощью технологии VoLTE. В среднем каждый волгоградец суммарно говорил по телефону около 6 часов ежемесячно, при этом продолжительность разговора увеличилась в два раза. Такие данные приводят эксперты цифровой экосистемы МТС.
С апреля по июнь практически каждый третий звонок, совершаемый в регионе, происходил посредством VoLTE (Voice over LTE – «голос по сети ЛТЕ»). Ежемесячно каждый волгоградец тратил на разговоры в среднем порядка 360 минут или около 6 часов, при этом средняя продолжительность разговора выросла в два раза. Современная технология голосовой связи позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость по сравнению с разговором в сети 2G или 3G. Кроме того, звонки в LTE, в отличие от звонов в сети 2G или 3G, дают возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию. К примеру, просматривать онлайн-карты или продолжать загрузку файлов без потерь в скорости.
— Уже сейчас больше трети звонков совершается волгоградцами через мобильный интернет, — комментирует директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова. — Чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее, мы планомерно расширяем покрытие. За последние два года мы полностью обновили сеть в Волгоградской области, заменили все оборудование и завершили работы по рефармингу, которые позволили увеличить скорость интернета во всех районах области в 1,6 раза.
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