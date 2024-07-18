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«Тайны Карениной»: «Ростелеком» провел предпремьерный показ документального сериала в Волгограде

Телеком 18.07.2024 15:11 Реклама
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18.07.2024 15:11 Реклама


«Ростелеком» организовал в Волгограде закрытый кинопоказ первых серий докуфикшена «Тайны Карениной» (18+), созданного по книге Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». На премьеру фильма в центральной библиотеке им. Горького собрались журналисты, блогеры и эксперты, специализирующиеся на творчестве Льва Толстого. 
«Тайны Карениной» — сериал с необычным сюжетомна стыке сразу целого ряда жанров, от мелодрамы и социального триллера до документалистики и художественной реконструкции. Образ Анны раскрывают сразу шесть актрис — по числу женщин, которые выступали прототипами героини. Помимо актеров в кадре присутствуют и другие создатели фильма — костюмеры, гримеры, художники. Все они пытаются ответить на вопрос, кто из героев романа виноват в самоубийстве Анны и почему эта история актуальна и для современной эпохи. В конце каждой серии зрителю предстают образы героев романа, созданные нейросетью.  
— Сегодня наша компания не только развивает цифровые решения, но и инвестирует в познавательный и развлекательный контент. Надеюсь, что первые серии фильма понравились приглашенным зрителям, и они найдут возможность посмотреть весь сериал целиком на видеоплатформе Wink, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Перед просмотром участники в неформальной обстановке обсудили оригинальный подход создателей фильма к сюжету. По мнению историка, поэта, автора телеграм-канала «Лицо цветочки» Марка Лешкевича, стремление читателей понять, что привело героиню к трагической гибели, не иссякнет никогда. В сериале профессионалы в области литературы и культуры России XIX века Павел Басинский и праправнучка писателя Фекла Толстая помогают распутать этот клубок тайн и понять роль героев романа в судьбе Анны.
— Вызвали большой интерес очень необычная подача материала — главную героиню играют шесть актрис, и съемочная группа появляется в кадре. После просмотра захотелось еще раз вернуться к первоисточнику, перечитать и задуматься, мог бы быть другой финал этой трагичной истории, — поделилась Анна Смирнова, блогер.
— Есть ли что-то больше любви? Исключает ли это верность? Создатели сериала «Тайны Карениной» пытаются ответить на вечные вопросы в экспериментальном доке с элементами публицистики. Бэкстейдж съемок чередуется с отрывками из экранизаций романа Толстого разных лет, а пробы актеров с рассуждениями о перипетиях судьбы главной героини бессмертного произведения сменяются мнениями экспертов. Есть ли выход, когда кажется, что весь мир против тебя? И могла Каренина поступить иначе? Новое прочтение классики в премьере на платформе Wink, — поделился впечатлениями Антон Ольховатский, журналист ИА «Высота 102».
Видеосервис Wink по количеству подписчиков входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров. 
Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.
Фото предоставлено пресс-службой «Ростелекома».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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