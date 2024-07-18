«Тайны Карениной»: «Ростелеком» провел предпремьерный показ документального сериала в Волгограде

Телеком 18.07.2024 15:11 Реклама
0
18.07.2024 15:11 Реклама
«Ростелеком» организовал в Волгограде закрытый кинопоказ первых серий докуфикшена «Тайны Карениной» (18+), созданного по книге Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». На премьеру фильма в центральной библиотеке им. Горького собрались журналисты, блогеры и эксперты, специализирующиеся на творчестве Льва Толстого.
«Тайны Карениной» — сериал с необычным сюжетомна стыке сразу целого ряда жанров, от мелодрамы и социального триллера до документалистики и художественной реконструкции. Образ Анны раскрывают сразу шесть актрис — по числу женщин, которые выступали прототипами героини. Помимо актеров в кадре присутствуют и другие создатели фильма — костюмеры, гримеры, художники. Все они пытаются ответить на вопрос, кто из героев романа виноват в самоубийстве Анны и почему эта история актуальна и для современной эпохи. В конце каждой серии зрителю предстают образы героев романа, созданные нейросетью.
— Сегодня наша компания не только развивает цифровые решения, но и инвестирует в познавательный и развлекательный контент. Надеюсь, что первые серии фильма понравились приглашенным зрителям, и они найдут возможность посмотреть весь сериал целиком на видеоплатформе Wink, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Перед просмотром участники в неформальной обстановке обсудили оригинальный подход создателей фильма к сюжету. По мнению историка, поэта, автора телеграм-канала «Лицо цветочки» Марка Лешкевича, стремление читателей понять, что привело героиню к трагической гибели, не иссякнет никогда. В сериале профессионалы в области литературы и культуры России XIX века Павел Басинский и праправнучка писателя Фекла Толстая помогают распутать этот клубок тайн и понять роль героев романа в судьбе Анны.
— Вызвали большой интерес очень необычная подача материала — главную героиню играют шесть актрис, и съемочная группа появляется в кадре. После просмотра захотелось еще раз вернуться к первоисточнику, перечитать и задуматься, мог бы быть другой финал этой трагичной истории, — поделилась Анна Смирнова, блогер.
— Есть ли что-то больше любви? Исключает ли это верность? Создатели сериала «Тайны Карениной» пытаются ответить на вечные вопросы в экспериментальном доке с элементами публицистики. Бэкстейдж съемок чередуется с отрывками из экранизаций романа Толстого разных лет, а пробы актеров с рассуждениями о перипетиях судьбы главной героини бессмертного произведения сменяются мнениями экспертов. Есть ли выход, когда кажется, что весь мир против тебя? И могла Каренина поступить иначе? Новое прочтение классики в премьере на платформе Wink, — поделился впечатлениями Антон Ольховатский, журналист ИА «Высота 102».
Видеосервис Wink по количеству подписчиков входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров.
Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.
Фото предоставлено пресс-службой «Ростелекома».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388
В Волгоградской области стали чаще говорить через VoLTE18.07.2024 11:17 Реклама
Телеком 18.07.2024 11:17 Реклама
Волгоградцы стали чаще покупать планшеты для соцсетей17.07.2024 18:14
Телеком 17.07.2024 18:14
Tele2 запустила игру в мобильном приложении для любителей «тапать хомяка»17.07.2024 14:07 Реклама
Телеком 17.07.2024 14:07 Реклама
Разменяли второй десяток: умные видеокамеры «Ростелекома» более 10 лет наблюдают за ЕГЭ17.07.2024 10:11 Реклама
Телеком 17.07.2024 10:11 Реклама
МегаФон признан лидером по скорости мобильного интернета и покрытию сети16.07.2024 14:14 Реклама
Телеком 16.07.2024 14:14 Реклама
Билайн устроил перфоманс с участием цифрового художника16.07.2024 10:30 Реклама
Телеком 16.07.2024 10:30 Реклама
В Волгоградской области в три раза выросло число звонков через интернет10.07.2024 11:47
Телеком 10.07.2024 11:47
Желательный звонок: «Ростелеком» выяснил, к какой телефонной рекламе готовы люди09.07.2024 15:25 Реклама
Телеком 09.07.2024 15:25 Реклама
450 тысяч раз мошенники пытались обмануть пожилых волгоградцев09.07.2024 13:37
Телеком 09.07.2024 13:37
Tele2 улучшила сеть к отпускному сезону в Волгоградской области05.07.2024 15:27 Реклама
Телеком 05.07.2024 15:27 Реклама
«Ростелеком» охватил оптикой более пяти тысяч домохозяйств в Волгоградской области05.07.2024 11:29 Реклама
Телеком 05.07.2024 11:29 Реклама
«Три, четыре, пять – мы смотрели Wink опять»: «Ростелеком» поддержал кинопоказами фестиваль в Волгограде01.07.2024 16:36 Реклама
Телеком 01.07.2024 16:36 Реклама
И снова здравствуйте, любимые киногерои — Wink.ru представляет календарь премьер в июле28.06.2024 16:13 Реклама
Телеком 28.06.2024 16:13 Реклама
Летние приключения: Tele2 обновила онлайн-путеводитель «Тревел-гид»28.06.2024 13:49 Реклама
Телеком 28.06.2024 13:49 Реклама
MMS-рассылки выросли в четыре раза26.06.2024 14:28 Реклама
Телеком 26.06.2024 14:28 Реклама