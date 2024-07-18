В Волгоградской области стали чаще говорить через VoLTE





Билайн запустил технологию VoLTE («голос через ЛТЕ») во всех регионах присутствия в России. Сейчас VoLTE пользуются почти 78% абонентов, которым доступна эта функция. В Волгоградской области – 80 % клиентов билайн с телефонами, поддерживающими VoLTE (ее подключение бесплатно).

VoLTE — технология, обеспечивающая высокое качество голосовых вызовов. Она создает «эффект присутствия», делая звук четче и позволяет дозваниваться быстрее. Важно, что с помощью VoLTE клиенты могут продолжать пользоваться мобильным интернетом даже во время телефонного звонка.

По данным билайн, более 85% 4G-устройств, которыми пользуются абоненты, поддерживают эту технологию. За год количество использующих VoLTE клиентов билайн в регионах России выросло на 31%. Больше всего технологию используют владельцы устройств от компании Samsung (25%), на втором месте клиенты, пользующиеся устройствами от Apple (23%), на третьем — обладатели девайсов марки Xiaomi (22%).

В настоящий момент доля VoLTE в структуре всего голосового трафика (2G+3G+VoLTE) составляет 46%. Среди регионов по доле VoLTE в структуре всего голосового трафика лидирует Москва (61%), на втором месте Элиста (54%), на третьем — Санкт-Петербург (53%).

— В августе 2015 года мы были первыми из операторов в России, кто внедрил VoLTE на своей сети и запустил коммерческую эксплуатацию этой технологии. Сегодня мы объявляем, что VoLTE стала доступна во всех регионах страны, где присутствует билайн, — прокомментировал заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом», руководитель технического блока Валерий Шоржин. — С каждым годом количество пользователей VoLTE неуклонно растет, ведь когда в момент разговора вы можете параллельно использовать мобильный интернет, это значительно повышает удобство общения и открывает новые возможности для коммуникации. Мы будем и дальше развивать нашу сеть, проводить рефарминги, чтобы как можно больше клиентов могли пользоваться всеми преимуществами современных технологий связи.

Стоимость звонков и SMS по VoLTE также не отличается от стоимости звонков по домашнему тарифу абонента. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком телефонов, которые ее поддерживают, можно здесь

Фото предоставлено пресс-службой билайн.