Телеком

Лето в каждом моменте: на набережной Волгограда работает креативное пространство с кинотеатром и живой музыкой

Телеком 19.07.2024 16:14 Реклама
0
19.07.2024 16:14 Реклама


В середине июля на верхней террасе центральной набережной мобильный оператор Tele2 открыл летнее пространство «MiXX территория». Площадка объединяет в себе зоны активного отдыха, лекторий и кинотеатр под открытым небом. Посещение любых мероприятий из расписания бесплатно.
— Лето – особенное время, когда каждый день хочется наполнить новыми яркими впечатлениями. Именно поэтому мы подготовили для площадки в Волгограде насыщенную событийную программу: целый микс из мероприятий, музыки и танцев, кино, подарков и других развлечений. Посетить их бесплатно могут все желающие, — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2 Евгений Солонченко. — На создание креативного пространства нас вдохновила мультиподписка MiXX, сочетающая в себе множество предложений из разных сфер, приятных бонусов и скидок. Сервис работает как конструктор: пользователи самостоятельно выбирают наполнение подписки, опираясь на свои предпочтения. Посетители «MiXX территории» также могут выбрать активности исходя из своих предпочтений – «настроить» лето, отдых и развлечения по своим правилам.
Площадка будет работать ежедневно до 28 июля: с 18:00 в будние дни и с 16:00 в выходные. В календаре событий – множество мероприятий разной направленности: от спортивных тренировок и увлекательных лекций до танцевальных баттлов и зажигательных диджей-сетов. Согласитесь, такой набор активностей в одном месте для Волгограда пока редкость.

Посетители могут составить свою индивидуальную подборку из целого спектра событий. Например, в пятницу, 19 июля, можно будет посмотреть душевный фильм «Мой друг мистер Персиваль», а еще посетить мастер-класс «Домашняя культура кофе: способы приготовления».
В субботу, 20 июля, на летней площадке пройдет мастер-класс о том, как хобби превратить в бизнес, покажут несколько интересных фильмов и зазвучат зажигательные диджей-сеты. А в воскресенье, 21 июля, можно будет посетить тренировку для женского здоровья, лекцию «Жизнь в кайф с психологией в обнимку» и посмотреть две легкие комедии.
Дополнительно в креативном пространстве функционирует игровая зона, где можно отдохнуть и собраться с друзьями за партией в гигантскую дженгу, шахматы или настольный футбол. Гостей площадки также ждут приятные подарки от Tele2.

Напомним, впервые на юге «MiXX территория» от Tele2 открылась в прошлом году в Ростове-на-Дону. С первых дней площадка пользовалась огромной популярностью – ее посетили тысячи жителей и гостей города. Этим летом компания решила тиражировать успешный опыт и открыть пространство для отдыха с бесплатными развлечениями и в Волгограде.  
С полной программой работы летнего пространства можно познакомиться на сайте «MiXX территории».
Возрастное ограничение - 6+
Фото предоставлено пресс-службой Tele2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
18.07.2024 15:11 Реклама
Телеком 18.07.2024 15:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.07.2024 11:17 Реклама
Телеком 18.07.2024 11:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.07.2024 18:14
Телеком 17.07.2024 18:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.07.2024 14:07 Реклама
Телеком 17.07.2024 14:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.07.2024 10:11 Реклама
Телеком 17.07.2024 10:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.07.2024 14:14 Реклама
Телеком 16.07.2024 14:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.07.2024 10:30 Реклама
Телеком 16.07.2024 10:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.07.2024 11:47
Телеком 10.07.2024 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.07.2024 15:25 Реклама
Телеком 09.07.2024 15:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.07.2024 13:37
Телеком 09.07.2024 13:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.07.2024 15:27 Реклама
Телеком 05.07.2024 15:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.07.2024 11:29 Реклама
Телеком 05.07.2024 11:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.07.2024 16:36 Реклама
Телеком 01.07.2024 16:36 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2024 16:13 Реклама
Телеком 28.06.2024 16:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2024 13:49 Реклама
Телеком 28.06.2024 13:49 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:41
В Волгоградской области арестован незаконно въехавший в Россию мигрантСмотреть фотографии
17:59
Мора рыбы не избежать? Эксперт ВНИРО рассказал о причинах и опасностях цветения Волгоградского водохранилищаСмотреть фотографии
17:19
Под Волгоградом директору карьера грозит пятилетний срок за гибель работникаСмотреть фотографии
16:49
В Волжском из-за жары переходят на ночной ремонт дорогСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде потушили пожар на складеСмотреть фотографии
16:33
В Волгоградской области «Сбер» объявил награду за помощь в поимке налетчикаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Под Волгоградом в массовой аварии с китайскими грузовиками погиб человекСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
Лето в каждом моменте: на набережной Волгограда работает креативное пространство с кинотеатром и живой музыкойСмотреть фотографии
15:49
Волгоград заливает «внеплановым» ливнемСмотреть фотографииCмотреть видео
15:34
На юге Волгограда загорелся цех по производству пакетов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
Под Волгоградом у хутора Тутов временно изменится транспортная схемаСмотреть фотографии
14:38
Волгоградцам напомнили о дедлайне по декларациямСмотреть фотографии
14:23
Фейк об аварии на Ростовской АЭС напугал волгоградцевСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде восстановят пострадавшую от пожара многоэтажку на улице БорьбыСмотреть фотографии
13:32
В Волгограде мать-пьяница избивала и морила голодом двух малолетних детейСмотреть фотографии
13:29
В Урюпинске сгорели два домаСмотреть фотографии
12:48
Волгоградских болельщиков 22 июля бесплатно развезут 2 электричкиСмотреть фотографии
12:35
Кровельный пирог: в парке Волгограда появятся травяные крышиСмотреть фотографии
12:25
Волгоградский аэропорт не затронул мировой компьютерный сбойСмотреть фотографии
12:13
Курортный ажиотаж всколыхнул инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде на 3 часа задержали курортный поездСмотреть фотографии
11:39
Сотрудница ВТЗ победила в региональном конкурсе лучших наставниковСмотреть фотографии
11:02
Елена Исинбаева лишится места в комиссии МОКСмотреть фотографии
10:58
Никто из прохожих не помог: в Волжском камеры засняли жёсткий наезд «Лады» на пенсионеркуСмотреть фотографии
10:30
В Волжском разыскивают мужчину в черных шлепанцах и брюкахСмотреть фотографии
10:19
Болельщики и игроки «Ротора» обменялись подарками на открытой тренировкеСмотреть фотографии
10:18
Сергей Бурунов и Елена Летучая посетили производство в ВолжскомСмотреть фотографии
10:01
Мэрия Волгограда требует от поставщика троллейбусов более 86 млн за просрочку доставкиСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом разыскивают водителя иномарки, сбившего пенсионеркуСмотреть фотографии
08:43
В поселке Горьковский Волгограда восстановили подачу водыСмотреть фотографии
 