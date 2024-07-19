Лето в каждом моменте: на набережной Волгограда работает креативное пространство с кинотеатром и живой музыкой
Телеком 19.07.2024 16:14 Реклама
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19.07.2024 16:14 Реклама
В середине июля на верхней террасе центральной набережной мобильный оператор Tele2 открыл летнее пространство «MiXX территория». Площадка объединяет в себе зоны активного отдыха, лекторий и кинотеатр под открытым небом. Посещение любых мероприятий из расписания бесплатно.
— Лето – особенное время, когда каждый день хочется наполнить новыми яркими впечатлениями. Именно поэтому мы подготовили для площадки в Волгограде насыщенную событийную программу: целый микс из мероприятий, музыки и танцев, кино, подарков и других развлечений. Посетить их бесплатно могут все желающие, — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2 Евгений Солонченко. — На создание креативного пространства нас вдохновила мультиподписка MiXX, сочетающая в себе множество предложений из разных сфер, приятных бонусов и скидок. Сервис работает как конструктор: пользователи самостоятельно выбирают наполнение подписки, опираясь на свои предпочтения. Посетители «MiXX территории» также могут выбрать активности исходя из своих предпочтений – «настроить» лето, отдых и развлечения по своим правилам.
Площадка будет работать ежедневно до 28 июля: с 18:00 в будние дни и с 16:00 в выходные. В календаре событий – множество мероприятий разной направленности: от спортивных тренировок и увлекательных лекций до танцевальных баттлов и зажигательных диджей-сетов. Согласитесь, такой набор активностей в одном месте для Волгограда пока редкость.
Посетители могут составить свою индивидуальную подборку из целого спектра событий. Например, в пятницу, 19 июля, можно будет посмотреть душевный фильм «Мой друг мистер Персиваль», а еще посетить мастер-класс «Домашняя культура кофе: способы приготовления».
В субботу, 20 июля, на летней площадке пройдет мастер-класс о том, как хобби превратить в бизнес, покажут несколько интересных фильмов и зазвучат зажигательные диджей-сеты. А в воскресенье, 21 июля, можно будет посетить тренировку для женского здоровья, лекцию «Жизнь в кайф с психологией в обнимку» и посмотреть две легкие комедии.
Дополнительно в креативном пространстве функционирует игровая зона, где можно отдохнуть и собраться с друзьями за партией в гигантскую дженгу, шахматы или настольный футбол. Гостей площадки также ждут приятные подарки от Tele2.
Напомним, впервые на юге «MiXX территория» от Tele2 открылась в прошлом году в Ростове-на-Дону. С первых дней площадка пользовалась огромной популярностью – ее посетили тысячи жителей и гостей города. Этим летом компания решила тиражировать успешный опыт и открыть пространство для отдыха с бесплатными развлечениями и в Волгограде.
С полной программой работы летнего пространства можно познакомиться на сайте «MiXX территории».
Возрастное ограничение - 6+
Фото предоставлено пресс-службой Tele2
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