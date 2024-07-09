450 тысяч раз мошенники пытались обмануть пожилых волгоградцев

Телеком 09.07.2024 13:37
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09.07.2024 13:37
1 млн 720 тыс. мошеннических звонков с начала года были заблокированы в Волгоградской области благодаря автоматической системе безопасности билайн. В том числе 450 тыс. вызовов были адресованы клиентам оператора старше 60 лет.
По данным внутренней аналитики билайн, в регионе самый настойчивый мошенник звонил одному абоненту 388 раз в течение 10 минут, все эти вызовы были заблокированы. В 56% случаях мошенники звонили мужчинам (средний возраст клиентов, которым были адресованы эти звонки, - 45 лет). Женщинам звонки от злоумышленников поступали реже (средний возраст женщин - 47 лет).
Билайн запустил целую систему борьбы с мошенниками. «Купол безопасности» автоматически блокирует мошеннический трафик. Для того, чтобы попасть под эту защиту, клиентам дополнительно подключать ничего не требуется. Кроме того, оператор организовал работу специальной линии поддержки под названием «Группа быстрого реагирования». Не боты, а реальные, специально подготовленные сотрудники оперативно проконсультируют клиента и помогут предотвратить обман, в том числе связавшись с банком.
Клиент также может усилить защиту от спамеров и мошенников, подключив в мобильном приложении билайн бесплатный сервис «Виртуальный помощник». Он помогает блокировать вызовы от нежелательных абонентов и показывает на экране смартфона информацию о звонящем.
По результатам исследования ComNews Research билайн был признан самым безопасным оператором.
Фото предоставлено пресс-службой билайн.
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