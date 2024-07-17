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Разменяли второй десяток: умные видеокамеры «Ростелекома» более 10 лет наблюдают за ЕГЭ

Телеком 17.07.2024 10:11 Реклама
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17.07.2024 10:11 Реклама


«Ростелеком» подводит итоги работы системы видеонаблюдения и видеоаналитики за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), основной период которого завершился 5 июля 2024 года. Свыше 131 тыс. установленных компанией камер обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Общее время трансляции превысило 5,7 млн часов. Высокие результаты показала и разработанная компанией нейросеть: доля выявленных искусственным интеллектом нарушений увеличилась в два раза по сравнению с предыдущим годом.
Система видеонаблюдения «Ростелекома» состоит из цифровых IP-видеокамер, обеспечивающих необходимый угол обзора и поддерживающих высокое разрешение видео и передачу качественного звука, коммутатора доступа, антивандального шкафа и источника бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут. В поле зрения умных устройств попадают участники ЕГЭ, места печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные выпускников, содержание заполненных бланков регистрации и ответы остаются в тайне. Система работает на базе защищенных высокоскоростных оптических каналов связи. Для хранения видеозаписей компания задействует собственные центры обработки данных, географически распределенные по территории России и оснащенные новейшими системами защиты от хакерских атак. За период проведения экзаменов в основном периоде специалисты «Ростелекома» отразили более 100 DDoS-атак.

Для организации ЕГЭ в 2024 году было задействовано 5 963 пункта проведения экзаменов (ППЭ) в 88 субъектах РФ и 77 ППЭ в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей в 54 странах мира. В каждом помещении «Ростелеком» установил не менее двух современных IP-камер. Система видеонаблюдения также была смонтирована в 2 126 аудиториях региональных центров обработки информации (РЦОИ), где проводилась обработка экзаменационных материалов и работали эксперты предметных и апелляционных комиссий. Охват помещений видеонаблюдением составил 100%, что позволило гарантировать объективность и максимальную прозрачность процесса сдачи экзаменов.
Анзор Музаев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки:
— Единый государственный экзамен — это не просто экзамен, а прозрачный инструмент оценки знаний, разработанный российскими специалистами. По многим параметрам он превосходит аналогичные аттестационные испытания в мире. Конечно, сдача государственных экзаменов — волнительный этап жизни каждого выпускника, но это важный шаг к высшему образованию и успешной карьере. Современный ЕГЭ не стоит воспринимать как страшное испытание. Это объективный и высокотехнологичный инструмент, который дает возможность абитуриентам продемонстрировать свои знания и поступить в выбранные вузы. Гарантом честности и прозрачности проведения экзамена выступает видеонаблюдение в аудиториях. Оно не только исключает нарушения на экзаменах, но и защищает участников от возможных нарушений и необоснованных претензий. ЕГЭ — это шанс проявить себя и сделать уверенный шаг навстречу мечте!
Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома»:
— Впервые «Ростелеком» организовал видеонаблюдение при проведении ЕГЭ в 2014 году: тогда оно проводилось в 40% аудиторий, сейчас уже 100% помещений оборудованы системой видеонаблюдения. С тех пор наши умные камеры ежегодно помогают контролировать проведение итоговой аттестации школьников, обеспечивая прозрачность процедуры и равные условия для всех участников. За это время мы значительно усовершенствовали как саму систему, так и ее защиту от внешних воздействий, модернизировали оборудование, внедрили новые решения и технологии. Так, с 2020 года искусственный интеллект обрабатывает видеопотоки из аудиторий и выявляет нарушения, что значительно облегчает работу наблюдателей. Мы регулярно улучшаем работу алгоритма нейросетевых технологий, увеличивая его точность, производительность и удобство эксплуатации. В этом году доля выявленных искусственным интеллектом нарушений увеличилась в два раза. Подводя итоги экзаменационной поры 2024 года, могу утверждать, что она прошла без серьезных технических сбоев: вся наша система организована на высоком уровне и работает как часы, обеспечивая беспристрастный контроль и открывая выпускникам дорогу к успешному будущему.

Видео из аудиторий в режиме реального времени транслировалось на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». В аудиториях, расположенных за рубежом и в труднодоступных местностях РФ (2,3 тыс. помещений) велась запись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения также попадала на портал видеонаблюдения. Архив видеозаписей ЕГЭ-2024 будет храниться в дата-центрах «Ростелекома» до 1 апреля 2025 года. Просматривать видео на портале могут аккредитованные специалисты (представители РЦОИ, органов исполнительной власти, подведомственных им организаций) и общественные наблюдатели.
Нарушения во время государственной итоговой аттестации контролировали около 13 тыс. общественных наблюдателей, а также технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети. В дни проведения экзаменов машинное зрение просматривало онлайн-видеопоток из 270 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий в день. Система настроена на обнаружение подозрительного поведения участников экзамена: использования запрещенных предметов (средств связи и шпаргалок) и выноса контрольно-измерительных материалов. Система продолжит проверять возможные нарушения и в дополнительный период экзаменов.
В дни экзаменов специалисты провайдера круглосуточно следили за работой системы видеонаблюдения, осуществляли техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от хакерских атак. Ежегодно в проекте задействовано свыше 5 тыс. ИТ-специалистов «Ростелекома».
Для пользователей портала была организована бесплатная горячая линия с номером 8 800, ее работа продлится до 31 октября 2024 года. В течение всего экзаменационного периода специалисты компании консультировали сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ. Сервисную поддержку портала «Смотри ЕГЭ» обеспечивал «Ростелеком Контакт-центр». В этом году операторы обработали около 9 тыс. обращений, время ответа на звонки составляет считаные секунды.
Сергей Шишмарев, генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра»:
— Сдача главных экзаменов — серьезная нагрузка как для школьников, так и для их родителей. Поэтому наши операторы с большой ответственностью подходят к участию в этом федеральном проекте. Колоссальный опыт в сопровождении государственных экзаменов доказывает профессионализм сотрудников. Тем не менее каждый год для операторов, задействованных на горячей линии, готовятся актуализированные инструкции, чтобы при оказании услуг следовать новым рекомендациям. Также для работы с обращениями настраиваются специальные сценарии, которые автоматизируют операции и повышают доступность линии.
Фото предоставлено пресс-службой Ростелекома.
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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