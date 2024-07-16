Телеком

Билайн устроил перфоманс с участием цифрового художника

Телеком 16.07.2024 10:30 Реклама
0
16.07.2024 10:30 Реклама


Во всем мире 10 июля наблюдали презентацию новых гаджетов от Samsung. Одними из первых в России оценить новинки вживую смогли гости дискуссии «Сквозь AI к искусству: мобильные технологии будущего», организованной билайном в Музее Москвы.
Ее участники попытались разобраться, как ИИ-технологии влияют на современное искусство, и как Samsung меняет нашу реальность. Специальным гостем стал цифровой художник Brickspacer. Модерировал встречу Константин Романов, директор по ИИ и цифровым продуктам билайна.
Спикеры раскрыли изнанку цифровых профессий и показали, как с помощью новых моделей складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, которые уже доступны для предзаказа в билайне, можно решать не только личные, но и рабочие задачи.
Художник Brickspacer в реальном времени с помощью модели Z Fold6 и благодаря возможностям Galaxy AI смог с нуля создать реалистичное и качественное изображение со своим персонажем. За 10 минут изначальный набросок Brickspacer, который он также сделал на Z Fold6 и доработал с Galaxy AI, в результате коллективного творческого процесса превратился в совершенно другую иллюстрацию. 
Brickspacer: 
— С выходом новых смартфонов с электронным пером и тех технологий, что в них есть, можно создавать качественные изображения, которые ранее требовали компьютерных мощностей и сложного инструментария. Я считаю, что за возможностью рисовать в телефоне — будущее. Потому что можно не таскать с собой какую-то огромную сумку с необходимыми инструментами, а просто достать из кармана смартфон. Вы можете увидеть, как я в стоковом приложении заметок рисую в Z Fold6 скетч персонажа, а затем финальное изображение, которое у меня получилось благодаря Galaxy AI. Те вещи, на которые я бы потратил множество часов, здесь могут решаться одним касанием. И сходе не отличишь, что ты это сделал прямо на телефоне и так быстро.
Константин Романов, директор по ИИ и цифровым продуктам билайна:
Есть искусство, и есть технологии, но самое интересное — это точка их пересечения. Поэтому неслучайно на нашу презентацию мы пригласили создателя популярных маскотов для рекламы и автора видео, собирающих десятки миллионов просмотров, Brickspacer. Результат, который получился в реальном времени благодаря таланту нашего специального гостя, Z Fold6 и возможностям Galaxy AI, насколько крутой, что я даже сам был в шоке от увиденного и сразу пошел пробовать себя вместе с участниками презентации в роли художника. 
Фото предоставлено пресс-службой билайн.  
Реклама. ПАО «Вымпелком», подробнее на сайте beeline.ru
127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14, ОГРН 1027700166636

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
10.07.2024 11:47
Телеком 10.07.2024 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.07.2024 15:25 Реклама
Телеком 09.07.2024 15:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.07.2024 13:37
Телеком 09.07.2024 13:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.07.2024 15:27 Реклама
Телеком 05.07.2024 15:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.07.2024 11:29 Реклама
Телеком 05.07.2024 11:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.07.2024 16:36 Реклама
Телеком 01.07.2024 16:36 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2024 16:13 Реклама
Телеком 28.06.2024 16:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2024 13:49 Реклама
Телеком 28.06.2024 13:49 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.06.2024 14:28 Реклама
Телеком 26.06.2024 14:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.06.2024 10:10 Реклама
Телеком 26.06.2024 10:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.06.2024 16:00 Реклама
Телеком 24.06.2024 16:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.06.2024 12:13 Реклама
Телеком 18.06.2024 12:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.06.2024 14:15 Реклама
Телеком 14.06.2024 14:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.06.2024 10:37 Реклама
Телеком 14.06.2024 10:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.06.2024 14:45 Реклама
Телеком 11.06.2024 14:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:55
Пять человек выдвинулись в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:29
Разоблачаем мифы о такси вместе с DriveeСмотреть фотографии
12:10
Все очень серьезно: пожарный вертолет МЧС России встал на постоянное дежурство под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:59
МЧС предупредило о +41 градусе жары в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
На волгоградском предприятии определили лучших по профессииСмотреть фотографии
11:04
Сделку по лишению волгоградца квартиры проверят по поручению БастрыкинаСмотреть фотографии
10:58
В Центральном районе Волгограда началась реконструкция трамвайных путейСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде ночное ДТП с перевертышем попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
В Волгограде задержали рассекавшего по Волге пьяного лодочникаСмотреть фотографии
09:54
«Росгосстрах» удвоил чистую прибыль за первое полугодие 2024 годаСмотреть фотографии
09:51
Свиные шкурки в Волгограде превратили в килограммы котлетСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области объявлен всероссийский конкурс проектов памятника бойцам СВОСмотреть фотографии
09:31
Тревожные сирены ночью гудели на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
В Котово тайно ввели в эксплуатацию новый водовод: город по-прежнему обезвоженСмотреть фотографии
08:15
Зараженные комары пока щадят волгоградцевСмотреть фотографии
06:37
В селе под Волгоградом ввели карантин из-за бешеной коровыСмотреть фотографии
21:28
Волгоград пропечет до +37 к 18 июляСмотреть фотографии
20:50
Жительница Волгоградской области взыскала 40 тысяч за неудачный визит к стоматологуСмотреть фотографии
19:59
Росстат: население Волгоградской области в 2024 году сократилось на 7212 человекСмотреть фотографии
19:27
РПН проверил воздух после ночного пожара в Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
19:08
«Ночами по капле сцеживаем»: жители Дубовки жалуются на отсутствие питьевой водыСмотреть фотографии
18:29
В Волгоградской области план налоговых поступлений в бюджет исполнен на 43,3%Смотреть фотографии
18:21
Военнослужащий из Камышина Никита Мещеряков погиб на СВОСмотреть фотографии
17:59
Волгоградка взыскала с администрации компенсацию за сломанную в парке рукуСмотреть фотографии
17:56
Волгоградское УФАС нашло нарушения в договорах ТО ВДГОСмотреть фотографии
16:28
Волгоградского генерала Попова с четвертой попытки выпустили из СИЗОСмотреть фотографии
15:47
Страдающих от людей черепах в ЦПКиО Волгограда переселили в тихий прудСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде сняли на видео последствия массового ДТП на ул. Маршала ЕрёменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
Банк Уралсиб вошел в топ-10 выгодных ипотечных кредитов на квартиру в новостройкеСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области участник СВО ранил 12-летнего ребенкаСмотреть фотографии
 