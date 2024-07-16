Билайн устроил перфоманс с участием цифрового художника





Во всем мире 10 июля наблюдали презентацию новых гаджетов от Samsung. Одними из первых в России оценить новинки вживую смогли гости дискуссии «Сквозь AI к искусству: мобильные технологии будущего», организованной билайном в Музее Москвы.

Ее участники попытались разобраться, как ИИ-технологии влияют на современное искусство, и как Samsung меняет нашу реальность. Специальным гостем стал цифровой художник Brickspacer. Модерировал встречу Константин Романов, директор по ИИ и цифровым продуктам билайна.

Спикеры раскрыли изнанку цифровых профессий и показали, как с помощью новых моделей складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, которые уже доступны для предзаказа в билайне , можно решать не только личные, но и рабочие задачи.

Художник Brickspacer в реальном времени с помощью модели Z Fold6 и благодаря возможностям Galaxy AI смог с нуля создать реалистичное и качественное изображение со своим персонажем. За 10 минут изначальный набросок Brickspacer, который он также сделал на Z Fold6 и доработал с Galaxy AI, в результате коллективного творческого процесса превратился в совершенно другую иллюстрацию.

Brickspacer:

— С выходом новых смартфонов с электронным пером и тех технологий, что в них есть, можно создавать качественные изображения, которые ранее требовали компьютерных мощностей и сложного инструментария. Я считаю, что за возможностью рисовать в телефоне — будущее. Потому что можно не таскать с собой какую-то огромную сумку с необходимыми инструментами, а просто достать из кармана смартфон. Вы можете увидеть, как я в стоковом приложении заметок рисую в Z Fold6 скетч персонажа, а затем финальное изображение, которое у меня получилось благодаря Galaxy AI. Те вещи, на которые я бы потратил множество часов, здесь могут решаться одним касанием. И сходе не отличишь, что ты это сделал прямо на телефоне и так быстро.

Константин Романов, директор по ИИ и цифровым продуктам билайна:

— Есть искусство, и есть технологии, но самое интересное — это точка их пересечения. Поэтому неслучайно на нашу презентацию мы пригласили создателя популярных маскотов для рекламы и автора видео, собирающих десятки миллионов просмотров, Brickspacer. Результат, который получился в реальном времени благодаря таланту нашего специального гостя, Z Fold6 и возможностям Galaxy AI, насколько крутой, что я даже сам был в шоке от увиденного и сразу пошел пробовать себя вместе с участниками презентации в роли художника.

Фото предоставлено пресс-службой билайн.

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