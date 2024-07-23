Танцевальная битва, фильмы и основы айкидо: Tele2 представляет программу заключительной недели работы «MiXX территории»
Телеком 23.07.2024 16:12 Реклама
0
23.07.2024 16:12 Реклама
Оператор мобильной связи приглашает волгоградцев посетить «MiXX территорию» на центральной набережной. Событийный календарь заключительной недели работы креативного пространства включает более 20 разнообразных мероприятий, посетить которые бесплатно могут все желающие.
Стартовала последняя неделя, когда волгоградцы могут посетить пространство «MiXX территория» от Tele2. Летняя площадка располагается на верхней террасе Центральной набережной. Ежедневно до 28 июля здесь будут проходить разнообразные мероприятия: с 18:00 в будние дни и с 16:00 в выходные.
В программе креативного пространства представлены тематические лекции, спортивные занятия, зажигательные DJ-сеты и кинопоказы под открытым небом.
23 июля в 19:30 состоится танцевальная битва от студии современного танца KRIS Dance, где каждый гость пространства сможет раскрыть свой танцевальный потенциал.
24 июля в 19:30 лекцию «Как стать предпринимателем» проведет Полина Бзанова, специалист центра «Мой бизнес» и сертифицированный тренер корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.
25 июля в 19:30 пройдет мастер-класс по хип-хопу от студии современного танца KRIS Dance.
26 июля в 18:00 гости площадки смогут посетить мастер-класс с основами айкидо от Василия Телицына, тренера и руководителя регионального отделения Национального совета айкидо России в Волгоградской области. В 19:00 состоится лекция «Ролевые треугольники» от интегративного психолога Екатерины Валаевой.
27 июля в 18:00 перед зрителями на «MiXX территории» выступит клинический нутрициолог Ольга Силкина с лекцией «Узнай, как вернуть и приумножить энергию с помощью питания». А в 21:00 гости смогут потанцевать под зажигательные DJ-сеты.
В заключительный день работы площадки – 28 июля – программа начнется в 16:00 с тренировки «Здоровая спина» от студии Fitfor you. А в 19:00 увлекательный мастер-класс по актуальному визуалу в социальных сетях проведет Даниела Христенко, фотограф и преподаватель медиашколы «Факультет».
Кроме этого, ежедневно на площадке будут проходить кинопоказы. На этой неделе гости пространства смогут увидеть множество интересных фильмов. Среди них: фэнтези-комедия «Помогите, я уменьшил своих друзей!», сборник киноновелл «Мамы», семейные ленты «Как прогулять школу с пользой» и «Побег с Фионой».
Полный перечень мероприятий «MiXX территории» доступен по ссылке. Все активности проходят в открытом формате и не требуют предварительной записи.
Фото Tele2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280
Лето в каждом моменте: на набережной Волгограда работает креативное пространство с кинотеатром и живой музыкой19.07.2024 16:14 Реклама
Телеком 19.07.2024 16:14 Реклама
«Тайны Карениной»: «Ростелеком» провел предпремьерный показ документального сериала в Волгограде18.07.2024 15:11 Реклама
Телеком 18.07.2024 15:11 Реклама
В Волгоградской области стали чаще говорить через VoLTE18.07.2024 11:17 Реклама
Телеком 18.07.2024 11:17 Реклама
Волгоградцы стали чаще покупать планшеты для соцсетей17.07.2024 18:14
Телеком 17.07.2024 18:14
Tele2 запустила игру в мобильном приложении для любителей «тапать хомяка»17.07.2024 14:07 Реклама
Телеком 17.07.2024 14:07 Реклама
Разменяли второй десяток: умные видеокамеры «Ростелекома» более 10 лет наблюдают за ЕГЭ17.07.2024 10:11 Реклама
Телеком 17.07.2024 10:11 Реклама
МегаФон признан лидером по скорости мобильного интернета и покрытию сети16.07.2024 14:14 Реклама
Телеком 16.07.2024 14:14 Реклама
Билайн устроил перфоманс с участием цифрового художника16.07.2024 10:30 Реклама
Телеком 16.07.2024 10:30 Реклама
В Волгоградской области в три раза выросло число звонков через интернет10.07.2024 11:47
Телеком 10.07.2024 11:47
Желательный звонок: «Ростелеком» выяснил, к какой телефонной рекламе готовы люди09.07.2024 15:25 Реклама
Телеком 09.07.2024 15:25 Реклама
450 тысяч раз мошенники пытались обмануть пожилых волгоградцев09.07.2024 13:37
Телеком 09.07.2024 13:37
Tele2 улучшила сеть к отпускному сезону в Волгоградской области05.07.2024 15:27 Реклама
Телеком 05.07.2024 15:27 Реклама
«Ростелеком» охватил оптикой более пяти тысяч домохозяйств в Волгоградской области05.07.2024 11:29 Реклама
Телеком 05.07.2024 11:29 Реклама
«Три, четыре, пять – мы смотрели Wink опять»: «Ростелеком» поддержал кинопоказами фестиваль в Волгограде01.07.2024 16:36 Реклама
Телеком 01.07.2024 16:36 Реклама
И снова здравствуйте, любимые киногерои — Wink.ru представляет календарь премьер в июле28.06.2024 16:13 Реклама
Телеком 28.06.2024 16:13 Реклама