Телеком

Танцевальная битва, фильмы и основы айкидо: Tele2 представляет программу заключительной недели работы «MiXX территории»

Телеком 23.07.2024 16:12 Реклама
0
23.07.2024 16:12 Реклама


Оператор мобильной связи приглашает волгоградцев посетить «MiXX территорию» на центральной набережной. Событийный календарь заключительной недели работы креативного пространства включает более 20 разнообразных мероприятий, посетить которые бесплатно могут все желающие.
Стартовала последняя неделя, когда волгоградцы могут посетить пространство «MiXX территория» от Tele2. Летняя площадка располагается на верхней террасе Центральной набережной. Ежедневно до 28 июля здесь будут проходить разнообразные мероприятия: с 18:00 в будние дни и с 16:00 в выходные.
В программе креативного пространства представлены тематические лекции, спортивные занятия, зажигательные DJ-сеты и кинопоказы под открытым небом.
23 июля в 19:30 состоится танцевальная битва от студии современного танца KRIS Dance, где каждый гость пространства сможет раскрыть свой танцевальный потенциал. 
24 июля в 19:30 лекцию «Как стать предпринимателем» проведет Полина Бзанова, специалист центра «Мой бизнес» и сертифицированный тренер корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.
25 июля в 19:30 пройдет мастер-класс по хип-хопу от студии современного танца KRIS Dance.
26 июля в 18:00 гости площадки смогут посетить мастер-класс с основами айкидо от Василия Телицына, тренера и руководителя регионального отделения Национального совета айкидо России в Волгоградской области. В 19:00 состоится лекция «Ролевые треугольники» от интегративного психолога Екатерины Валаевой.
27 июля в 18:00 перед зрителями на «MiXX территории» выступит клинический нутрициолог Ольга Силкина с лекцией «Узнай, как вернуть и приумножить энергию с помощью питания». А в 21:00 гости смогут потанцевать под зажигательные DJ-сеты.
В заключительный день работы площадки – 28 июля – программа начнется в 16:00 с тренировки «Здоровая спина» от студии Fitfor you. А в 19:00 увлекательный мастер-класс по актуальному визуалу в социальных сетях проведет Даниела Христенко, фотограф и преподаватель медиашколы «Факультет».
Кроме этого, ежедневно на площадке будут проходить кинопоказы. На этой неделе гости пространства смогут увидеть множество интересных фильмов. Среди них: фэнтези-комедия «Помогите, я уменьшил своих друзей!», сборник киноновелл «Мамы», семейные ленты «Как прогулять школу с пользой» и «Побег с Фионой».
Полный перечень мероприятий «MiXX территории» доступен по ссылке. Все активности проходят в открытом формате и не требуют предварительной записи.
Фото Tele2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
19.07.2024 16:14 Реклама
Телеком 19.07.2024 16:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.07.2024 15:11 Реклама
Телеком 18.07.2024 15:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.07.2024 11:17 Реклама
Телеком 18.07.2024 11:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.07.2024 18:14
Телеком 17.07.2024 18:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.07.2024 14:07 Реклама
Телеком 17.07.2024 14:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.07.2024 10:11 Реклама
Телеком 17.07.2024 10:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.07.2024 14:14 Реклама
Телеком 16.07.2024 14:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.07.2024 10:30 Реклама
Телеком 16.07.2024 10:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.07.2024 11:47
Телеком 10.07.2024 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.07.2024 15:25 Реклама
Телеком 09.07.2024 15:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.07.2024 13:37
Телеком 09.07.2024 13:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.07.2024 15:27 Реклама
Телеком 05.07.2024 15:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.07.2024 11:29 Реклама
Телеком 05.07.2024 11:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.07.2024 16:36 Реклама
Телеком 01.07.2024 16:36 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2024 16:13 Реклама
Телеком 28.06.2024 16:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:00
Под Волгоградом осудили экс-полицейского за смертельное ДТПСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде начался ремонт проезжей части ул. Краснознаменской: фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
17:22
Зарезал и выкинул в подъезд: в Волгограде арестован зачинщик пьяной поножовщиныСмотреть фотографии
17:07
«Юбилейного» новичка подписал «Ротор»Смотреть фотографии
16:55
До 1 млн рублей увеличили выплату участникам СВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
Пойманный на взломе банкомата волгоградец оказался судимым экс-бойцом СВОСмотреть фотографии
16:24
В Волжском силовики устроили облаву на нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
В Волгограде перекрашивают в другой цвет гостиницу «Интурист»Смотреть фотографии
16:12
Танцевальная битва, фильмы и основы айкидо: Tele2 представляет программу заключительной недели работы «MiXX территории»Смотреть фотографии
15:42
Зелёные технологии: в Камышине заколосилась уложенная на Центральной набережной брусчаткаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Волгоградские гандболистки бодро начали домашний тур на песчаных кортах Семи ветровСмотреть фотографии
14:34
Автомобиль Volvo изъяли у волгоградца за 600 неоплаченных штрафов ГИБДДСмотреть фотографии
14:17
Волгоградский суд отказал депутату Распутиной в жалобе на уголовное делоСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде военные выявят сильнейшего в чемпионате ЮВО по спортивному многоборьюСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
Вылетевший в Москву самолет вернулся в Волгоград из-за больного пассажираСмотреть фотографии
12:35
В Саратове после гибели в ДТП сына губернатора Бусаргина возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
12:12
Сады Придонья угощали новыми соками на Агро ФестеСмотреть фотографии
12:04
В аэропорту Волгограда задержали депортированного из Турции беглецаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Ливни, град и шквалистый ветер: МЧС предупредило волгоградцев о штормеСмотреть фотографии
11:26
Пытавшийся убить волгоградку сын экс-депутата Осипова избежал тюрьмыСмотреть фотографии
11:13
Глава Жирновского района Волгоградской области подал в отставкуСмотреть фотографии
11:10
Отцовство на прокат: волжанке грозит семилетний срок за легализацию мигрантовСмотреть фотографии
10:44
На трассе «Волгоград-Луганск» сгорел КАМАЗСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде по неизвестным причинам на два часа задержали поезд в АнапуСмотреть фотографии
10:14
Пограничники задержали более 20 человек на границе Волгоградской области с КазахстаномСмотреть фотографии
09:49
Денис Бояринцев похвалил «Ротор» за ничью с «Торпедо»Смотреть фотографии
09:47
На юге Волгограда эвакуируют жильцов пятиэтажки из-за утечки газаСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде 11-летняя девочка пострадала в столкновении трамвая с иномаркойСмотреть фотографии
09:35
Путин назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:24
Волгоградскую область в ближайшие сутки зальет дождями и охладит до +10ºСмотреть фотографии
 