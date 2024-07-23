Танцевальная битва, фильмы и основы айкидо: Tele2 представляет программу заключительной недели работы «MiXX территории»





Оператор мобильной связи приглашает волгоградцев посетить «MiXX территорию» на центральной набережной. Событийный календарь заключительной недели работы креативного пространства включает более 20 разнообразных мероприятий, посетить которые бесплатно могут все желающие.

Стартовала последняя неделя, когда волгоградцы могут посетить пространство «MiXX территория» от Tele2. Летняя площадка располагается на верхней террасе Центральной набережной. Ежедневно до 28 июля здесь будут проходить разнообразные мероприятия: с 18:00 в будние дни и с 16:00 в выходные.

В программе креативного пространства представлены тематические лекции, спортивные занятия, зажигательные DJ-сеты и кинопоказы под открытым небом.

23 июля в 19:30 состоится танцевальная битва от студии современного танца KRIS Dance, где каждый гость пространства сможет раскрыть свой танцевальный потенциал.

24 июля в 19:30 лекцию «Как стать предпринимателем» проведет Полина Бзанова, специалист центра «Мой бизнес» и сертифицированный тренер корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

25 июля в 19:30 пройдет мастер-класс по хип-хопу от студии современного танца KRIS Dance.

26 июля в 18:00 гости площадки смогут посетить мастер-класс с основами айкидо от Василия Телицына, тренера и руководителя регионального отделения Национального совета айкидо России в Волгоградской области. В 19:00 состоится лекция «Ролевые треугольники» от интегративного психолога Екатерины Валаевой.

27 июля в 18:00 перед зрителями на «MiXX территории» выступит клинический нутрициолог Ольга Силкина с лекцией «Узнай, как вернуть и приумножить энергию с помощью питания». А в 21:00 гости смогут потанцевать под зажигательные DJ-сеты.

В заключительный день работы площадки – 28 июля – программа начнется в 16:00 с тренировки «Здоровая спина» от студии Fitfor you. А в 19:00 увлекательный мастер-класс по актуальному визуалу в социальных сетях проведет Даниела Христенко, фотограф и преподаватель медиашколы «Факультет».

Кроме этого, ежедневно на площадке будут проходить кинопоказы. На этой неделе гости пространства смогут увидеть множество интересных фильмов. Среди них: фэнтези-комедия «Помогите, я уменьшил своих друзей!», сборник киноновелл «Мамы», семейные ленты «Как прогулять школу с пользой» и «Побег с Фионой».

Полный перечень мероприятий «MiXX территории» доступен по ссылке . Все активности проходят в открытом формате и не требуют предварительной записи.

Фото Tele2

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