Телеком

На главных городских пляжах Волгограда и Волжского ускорили интернет для отдыхающих

Телеком 25.07.2024 13:43
0
25.07.2024 13:43


На пляжах Волгограда и Волжского появилось новое телеком-оборудование, позволившее на треть увеличить скорость мобильного интернета для туристов и местных жителей. Качество сигнала улучшено на песчаной косе полуострова Сарептский, на пляже у хутора Бобры и на городском пляже Волжского.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании МТС, обновленная сеть 4G обеспечит отдыхающих скоростным интернетом и позволит всегда оставаться на связи. 
— Лето в самом разгаре, поэтому жители Волгограда и Волжского традиционно много времени проводят на берегах рек. Мы анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости, — прокомментировала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
25.07.2024 15:15
Телеком 25.07.2024 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.07.2024 16:12 Реклама
Телеком 23.07.2024 16:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.07.2024 16:14 Реклама
Телеком 19.07.2024 16:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.07.2024 15:11 Реклама
Телеком 18.07.2024 15:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.07.2024 11:17 Реклама
Телеком 18.07.2024 11:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.07.2024 18:14
Телеком 17.07.2024 18:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.07.2024 14:07 Реклама
Телеком 17.07.2024 14:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.07.2024 10:11 Реклама
Телеком 17.07.2024 10:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.07.2024 14:14 Реклама
Телеком 16.07.2024 14:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.07.2024 10:30 Реклама
Телеком 16.07.2024 10:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.07.2024 11:47
Телеком 10.07.2024 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.07.2024 15:25 Реклама
Телеком 09.07.2024 15:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.07.2024 13:37
Телеком 09.07.2024 13:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.07.2024 15:27 Реклама
Телеком 05.07.2024 15:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.07.2024 11:29 Реклама
Телеком 05.07.2024 11:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:21
«Собирался на лодке в Грецию»: стали известны подробности задержания волгоградского подрывника Евгения СеребряковаСмотреть фотографии
15:15
Бизнес по-соседски: как эффективно вести свое дело на первых этажах жилых домов в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:05
В Волгоградской области разыскивают 13-летнего подросткаСмотреть фотографии
14:45
Выплаты бойцов СВО защитят от списания при банкротствеСмотреть фотографии
13:58
На Ангарском в злосчастной яме с маршруткой пострадала женщина: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
«Смыло огороды и дороги»: в Волгоградской области прошел аномальный ливеньСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
На главных городских пляжах Волгограда и Волжского ускорили интернет для отдыхающихСмотреть фотографии
13:37
Волгоградец с сообщником из Краснодарского края украли фуру с грузом на 12 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Волгоградцам представили календарь праздничных дней в 2025 годуСмотреть фотографии
12:24
Потоп в многострадальном общежитии в Волгограде вызвал реакцию у БастрыкинаСмотреть фотографии
12:07
Сады Придонья признали лучшим производителем в области здорового питанияСмотреть фотографии
11:59
Овощехранилище за 602 млн рублей построили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:26
Алиментщика-«невидимку» из Волгоградской области нашли в аэропорту СамарыСмотреть фотографии
11:16
Уличные камеры сняли в Волгограде бросившегося под колеса иномарки ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
Оскорблявшего полицию пьяного дрифтера арестовали в Волгограде. Ему грозит уголовное делоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
На Ангарской в Волгограде поменяли трубы на месте провалаСмотреть фотографии
10:48
В России 25 июля отмечают День сотрудника органов следствияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
В Урюпинске увековечили память погибшего на СВО рядового Сергея КозловаСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде прокуратура требует от фонда капремонта расторгнуть миллиардный договор с подрядчиком из УфыСмотреть фотографии
10:05
В Волжском лжегадалка под угрозой порчи выманила 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:01
Андрей Бочаров поздравил хлеборобов с 3 млн тонн зернаСмотреть фотографии
09:25
После небольшой передышки волгоградцев снова ждет испытание жаройСмотреть фотографии
08:58
Задавивший трактором волгоградку осужденный захотел скостить срокСмотреть фотографии
08:52
В Волгограде УК заставили убрать свалку около домаСмотреть фотографии
08:18
Цены на АИ-98 пробили потолок в Волгоградской области: больше 70 рублейСмотреть фотографии
07:23
Волгоградские специалисты определят ущерб в осушенном из-за щуки водоемеСмотреть фотографии
06:28
На юге Волгограда расширят территорию кладбищаСмотреть фотографии
21:41
Волгоградка зверски убила мужа-садиста. Эксперт насчитал 14 ударов ножомСмотреть фотографии
20:52
Осужденный в Волгограде скандальный мебельщик Бородавко ищет правды в КраснодареСмотреть фотографии
20:14
«Динамо» вошло в тройку лидеров чемпионата на мокром песке ВолгоградаСмотреть фотографии
 