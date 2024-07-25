Телеком 25.07.2024 13:43
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25.07.2024 13:43
На пляжах Волгограда и Волжского появилось новое телеком-оборудование, позволившее на треть увеличить скорость мобильного интернета для туристов и местных жителей. Качество сигнала улучшено на песчаной косе полуострова Сарептский, на пляже у хутора Бобры и на городском пляже Волжского.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании МТС, обновленная сеть 4G обеспечит отдыхающих скоростным интернетом и позволит всегда оставаться на связи.
— Лето в самом разгаре, поэтому жители Волгограда и Волжского традиционно много времени проводят на берегах рек. Мы анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости, — прокомментировала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
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