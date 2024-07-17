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Tele2 запустила игру в мобильном приложении для любителей «тапать хомяка»

Телеком 17.07.2024 14:07 Реклама
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17.07.2024 14:07 Реклама


Оператор запустил игру по мотивам Hamster Kombat для тех, кому понравилось касаниями по экрану зарабатывать виртуальную валюту в Telegram. Героем игры стала панда из мобильного приложения «Мой Tele2». В день абонент может заработать гигабайт, который по итогам игровой сессии добавится к доступному трафику.
Игровой процесс построен по примеру полюбившегося пользователям кликера, у игрока 1 минута, чтобы сделать 1000 касаний экрана. Если пользователь успевает, то забирает 1 ГБ. Если не успевает, то сможет попытать счастье на следующий день. Каждый день панда в игре будет просыпаться в 8:00, а засыпать, после того, как игроки разберут дневной запас гигабайтов.
Обычно, подобные игры строятся на том, что пользователь в процессе получает виртуальную валюту, которая может стать настоящими деньгами после листинга – последующего размещения на настоящих торговых площадках. А может и не стать.
У игры в приложении «Мой Tele2» прозрачные условия – получить приз можно сразу же. Компания добавит заработанный в процессе игры трафик к уже доступному, а дальше абоненты смогут использовать его по своему усмотрению.
Игра будет доступна две недели, и после ее завершения, среди участников, которые играли каждый день, независимо от того, выигрывали они или нет, оператор разыграет бесплатную связь до конца года и дополнительные пакеты 100 Гб на месяц.
Фото Tele2.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280

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