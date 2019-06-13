В Волжском трое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП





Двое подростков пострадали минувшей ночью в ДТП в Волжском. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла за 15 минут до полуночи напротив строения №308л по улице Ленина. По предварительным данным, 15-летний подросток вез двоих своих товарищей на мотоцикле “Flash 150”. Однако в какой-то момент не справился с управлением и врезался в бордюрный камень. Мотоцикл перевернулся, при этом травмы получили пассажиры - юноши 15 и 17 лет. Пострадавших госпитализировали. Что касается самого “байкера”, то он сбежал с места аварии. Полицейские нашли его и провели профилактическую беседу с юным мотолюбителем и его родителями.



