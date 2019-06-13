Под Волгоградом грабитель вынес из частного дома ювелирных изделий на миллион рублей





Житель Калачевского района задержан по подозрению в краже ювелирных изделий из частного дома в городе Волжском. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в региональном главке МВД. На сигнал о срабатывания сигнализации в частном домовладении жительницы поселка Рабочий 10 июня выехали сотрудники Росгвардии. На месте преступления они задержали 44-летнего мужчину.

Установлено, что подозреваемый проник в дом, повредив пластиковое окно. Мужчина обыскал дом и похитил ювелирные изделия 33-х наименований, общей стоимостью почти 1 миллион рублей. Задержанный ранее уже был судим за совершение аналогичных преступлений. Он освободился из мест лишения свободы 29 мая текущего года. Несмотря на то, что он был задержан на месте преступления, а похищенное изъято, свою вину мужчина не признает. Следователи будут ходатайствовать об избрании ему меры пересечения в виде содержания под стражей. Проверяется его причастность и к другим преступлениям.







