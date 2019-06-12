В Волгограде пенсионер погиб под колесами электровоза

Происшествия 12.06.2019 10:24
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12.06.2019 10:24
Пожилой человек погиб в железнодорожном происшествии на севере Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в Волгоградском следственном отделе на транспорте Южного СУТ СУ СК России, ЧП случилось накануне ранним утром на 15 километре перегона "пост 6 километр - Спартановка", у пикета №2. По предварительной информации, электровоз сбил 70-летнего пенсионера. Как рассказал машинист, пешеход шел вдоль железнодорожного полотна. Увидев его, железнодорожник применил экстренное торможение, но быстро остановить тяжелый транспорт не удалось. От полученных травм мужчина скончался. По данному факту проводится проверка.
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