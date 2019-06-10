Происшествия 10.06.2019 16:26
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10.06.2019 16:26
Сегодня в Советском районе Волгограда на улице Краснопресненской на входе в поликлинику №11 скончался пожилой мужчина. Как стало известно ИА «Высота 102», 72-летнему пенсионеру внезапно стало плохо – прибежавшие на помощь сотрудники учреждения констатировали его смерть. Пациент поликлиники, как пояснили медики, был тяжело болен – имел четвертую стадию онкологического заболевания, в этом году перенес операцию по удалению пораженного раком внутреннего органа.
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