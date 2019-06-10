Судью в Волгоградской области обвиняют в вынесении фиктивных решений

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего бывшего судьи. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения).Об этом сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

По версии следствия, в производстве обвиняемого находились гражданские дела о взыскании со страховой компании суммы возмещения от дорожно-транспортных происшествий. Рассмотрение указанных дел было назначено на 31 марта 2017 года в 9.30 и 9.45.

Отсутствуя в указанный период на рабочем месте, обвиняемый дал указание секретарю изготовить протоколы о якобы проведенных судебных заседаниях. Впоследствии 33-летний мужчина изготовил заведомо неправосудные решения о частичном удовлетворении требований истцов о взыскании сумм со страховой компании.

В дальнейшем судебной коллегией по гражданским делам Волгоградского областного суда указанные решения отменены ввиду существенного нарушения процессуальных норм, дела переданы на новое судебное разбирательство в Камышинский городской суд Волгоградской области.

Обвиняемый свое отношение к инкриминируемым деяниям не высказал, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Решением квалификационной коллегии судей Волгоградской области от 22 декабря 2017 года за совершение дисциплинарного проступка на судью наложено взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

Уголовное дело будет рассматриваться по существу Камышинским городским судом Волгоградской области.